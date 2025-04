Ho torturato il mio corpo all’inizio della carriera con allenamenti estremi e diete folli Facevo 40km in bici Stavo punendo me stessa | lo rivela Demi Moore

Demi Moore, oggi 62enne, al magazine People: “all’inizio della della mia carriera ho sottoposto il mio corpo a torture. Cose folli con diete folli ed allenamenti estremi. Come andare in bici da Malibù agli studi Paramount per oltre 40 km, solo perché preStavo attenzione a come apparivo esteriormente”.E poi per la preparazione del ruolo di Jordan O’Neill in “Soldato Jane” l’attrice ha confessato: “Sono stata dura e avevo una relazione di antagonismo con il mio corpo. Senza mezzi termini, Stavo solo punendo me stessa” Moore ha sottolineato che la grande differenza tra il passato e l’oggi è che si focalizza sul suo benessere. È più una questione di longevità e qualità della vita, una cosa che si è evoluta in una maggiore gentilezza nei confronti di me stessa”. Ilfattoquotidiano.it - “Ho torturato il mio corpo all’inizio della carriera con allenamenti estremi e diete folli. Facevo 40km in bici. Stavo punendo me stessa”: lo rivela Demi Moore Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dietro il suo fisico statuario di film come “Striptease” del 1996 e “Soldato Jane” del 1997 c’erano sacrifici enormi. Lo ha confessato, oggi 62enne, al magazine People: “miaho sottoposto il mioa torture. Coseconed. Come andare inda Malibù agli studi Paramount per oltre 40 km, solo perché preattenzione a come apparivo esteriormente”.E poi per la preparazione del ruolo di Jordan O’Neill in “Soldato Jane” l’attrice ha confessato: “Sono stata dura e avevo una relazione di antagonismo con il mio. Senza mezzi termini,solomeha sottolineato che la grande differenza tra il passato e l’oggi è che si focalizza sul suo benessere. È più una questione di longevità e qualitàvita, una cosa che si è evoluta in una maggiore gentilezza nei confronti di me”.

