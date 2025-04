Esplosione a Bandar Abbas | l’ipotesi di un attentato contro l’Iran e di un sabotaggio a Trump

Esplosione devastante ha colpito venerdì il porto di Shahid Rajaee a Bandar Abbas, posizionato strategicamente all’imbocco del Golfo di Hormuz, in Iran. l14 morti e oltre 750 feriti il bilancio, ancora provvisorio, aggravato da molteplici incendi che continuano a bruciare nella zona, generando una densa nube tossica. Le cause dell’incidente restano ufficialmente sconosciute, ma il sospetto di un atto di sabotaggio inizia a farsi strada, portando gli osservatori internazionali a chiedersi che ne sarà della stabilità regionale. La tempistica dell’Esplosione è significativa. L’incidente è avvenuto mentre i negoziatori iraniani e statunitensi si incontravano in Oman per un terzo round di colloqui finalizzati a ridurre le tensioni e rilanciare i negoziati nucleari. It.insideover.com - Esplosione a Bandar Abbas: l’ipotesi di un attentato contro l’Iran e di un sabotaggio a Trump Leggi su It.insideover.com Molti hanno pensato a un bis del disastro di Beirut quattro anni fa, quando un’devastante ha colpito venerdì il porto di Shahid Rajaee a, posizionato strategicamente all’imbocco del Golfo di Hormuz, in Iran. l14 morti e oltre 750 feriti il bilancio, ancora provvisorio, aggravato da molteplici incendi che continuano a bruciare nella zona, generando una densa nube tossica. Le cause dell’incidente restano ufficialmente sconosciute, ma il sospetto di un atto diinizia a farsi strada, portando gli osservatori internazionali a chiedersi che ne sarà della stabilità regionale. La tempistica dell’è significativa. L’incidente è avvenuto mentre i negoziatori iraniani e statunitensi si incontravano in Oman per un terzo round di colloqui finalizzati a ridurre le tensioni e rilanciare i negoziati nucleari.

Cosa riportano altre fonti

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Iran: grande esplosione in città portuale di Bandar Abbas - Teheran (Iran), 26 apr. (LaPresse/AP) – Una grande esplosione e un incendio hanno colpito oggi la città portuale iraniana di Bandar Abbas. Lo riportano i media statali. Non è chiaro se la deflagrazione nel porto di Rajaei, uno degli scali marittimi della Repubblica islamica, abbia provocato vittime né se ne conoscono le cause. 🔗lapresse.it

Il video della forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: almeno 14 morti e 750 feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, ci sarebbero anche almeno 14 morti e 750 feriti. 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa ha provocato l’enorme esplosione nel porto di Bandar Abbas, in Iran?; L'enorme esplosione in Iran, nel porto Shahid Rajaee: «Almeno 25 morti e 750 feriti». Il mistero sulle cause e le ipotesi su un cargo cinese; Esplosione porto in Iran, 28 morti e ipotesi perclorato di sodio; Esplosione in Iran, le prime ipotesi sulle cause della strage. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esplosione in Iran, le prime ipotesi sulle cause della strage - Cosa ha scatenato l'esplosione che ieri in Iran ha fatto almeno venticinque morti e più di mille feriti, nel porto di Sha-hid Rajaee, una sezione del porto strategico meridionale di Bandar Abbas, nell ... 🔗tg.la7.it

Cosa ha provocato l’enorme esplosione nel porto di Bandar Abbas, in Iran? - Un'ipotesi accreditata è che abbia preso fuoco propellente per missili: sono morte 25 persone e ci sono 750 feriti ... 🔗ilpost.it

Iran, l'esplosione nel porto commerciale di Bandar Abbas, una trentina i morti e centinaia i feriti - E' ripresa regolarmente l'attività nel porto iraniano di Shahid Rajai a Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz dopo l'enorme esplosione che ieri ha interessato l'area di quello che è considerato il prin ... 🔗msn.com