Persona scomparsa a Verrua Savoia | all' opera le unità cinofile dei vigili del fuoco

vigili del fuoco per ritrovare una Persona scomparsa in località Case Cocetti a Verrua Savoia. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e l’attività di soccorso si è conclusa nella mattinata di oggi – domenica 27 aprile 2025 – con il ritrovamento. Torinotoday.it - Persona scomparsa a Verrua Savoia: all'opera le unità cinofile dei vigili del fuoco Leggi su Torinotoday.it Sono durate tutta la notte le ricerche deidelper ritrovare unain località Case Cocetti a. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e l’attività di soccorso si è conclusa nella mattinata di oggi – domenica 27 aprile 2025 – con il ritrovamento.

