Video Gol Venezia-Milan 0-2 highlights e sintesi

Venezia si incrociano due squadre con obiettivi diversi ma fondamentali: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre il Milan prova a consolidare la corsa verso un posto in Europa.La partita si accende subito: dopo appena cinque minuti, un errore in costruzione del Venezia apre la. Milanotoday.it - Video Gol Venezia-Milan 0-2, highlights e sintesi Leggi su Milanotoday.it si incrociano due squadre con obiettivi diversi ma fondamentali: i padroni di casa cercano punti salvezza, mentre ilprova a consolidare la corsa verso un posto in Europa.La partita si accende subito: dopo appena cinque minuti, un errore in costruzione delapre la.

Se ne parla anche su altri siti

Video Gol Milan-Como 2-1, highlights e sintesi - Il "Meazza" si prepara a ospitare una partita dal sapore di sfida decisiva, con il Milan che continua a lottare per mantenere vive le sue speranze di qualificazione alla Champions League, distante otto punti. Un ambiente in fermento, con una tifoseria che non nasconde il suo malcontento, si... 🔗milanotoday.it

Gol Ondrejka, il Parma acciuffa il pareggio! 2-2 al Tardini – VIDEO - di RedazioneGol Ondrejka, il Parma acciuffa il pareggio! 2-2 al Tardini. Le immagini della rete Cambia ancora il risultato del match del Tardini tra Parma e Inter, che dopo aver visto i nerazzurri avanti di due gol, grazie alle reti di Darmian e Thuram, subiscono la seconda rete di giornata, con la squadra di Chivu che, dopo aver riaperto la partita grazie a Adrian Bernabè, trova anche il gol del cercato pareggio, grazie alla prima gioia in Serie A di Jacob Ondrejka, che dopo una leggera deviazione di Acerbi, spiazza Sommer e trova il 2-2. 🔗internews24.com

Video Gol Udinese-Milan 0-4, highlights e sintesi - Dopo il rocambolesco pareggio contro la Fiorentina, il Milan torna in campo con la voglia di reagire e lo fa dominando il primo tempo a Udine. I rossoneri partono fortissimo e sfiorano subito il gol con Reijnders. Dopo qualche rischio, la squadra di Pioli sblocca la partita al 42’: Fofana trova... 🔗europa.today.it

Approfondimenti da altre fonti

Venezia-Milan 0-2, gol e highlights. Reti di Pulisic e Gimenez, Conceiçao vince ancora; Calcio Live News: alle 12:30 in campo Como-Genoa e Venezia-Milan, Rudiger rischia maxi squalifica; Venezia-AC Milan, Serie A 2001/02: Time Machine; Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Genoa e Venezia-Milan: out Pinamonti, Conceição col 3-4-3. 🔗Approfondimenti da altre fonti