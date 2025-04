PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-MILAN 0-1 | Pulisic-Fofana top Pavlovic rischia

MILAN di Sergio Conceicao conquista i tre punti anche contro il VENEZIA. A decidere il match è Christian PulisicPAGELLE E TABELLINO VENEZIA-MILAN 0-1: Pulisic-Fofana top, Pavlovic rischia (LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:VENEZIARadu 6Schingtienne 5,5 – Dal 63? Marcandalli 5Idzes 5Candè 5Zerbin 6Busio 6 – Dal 63? Perez 5,5Nicolussi Caviglia 6Conde 6 Dal 67? Oristanio 6Haps 6 – Dall’80’ Zampano s.v.Fila 5 – Dal 63? Gytkjær 5,5Yeboah 6,5All. Di Francesco 6MILANMaignan 6Tomori 6Gabbia 6,5Pavlovi? 5,5Jiménez 6 – Dal 70? Walker 6Fofana 7 – Dall’87’ Terracciano s.v.Reijnders 6,5Hernández 6,5Pulisic 7 – Dall’87’ Joao Felix s. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-MILAN 0-1: Pulisic-Fofana top, Pavlovic rischia Leggi su Calciomercato.it Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra gli uomini di Di Francesco e quelli di Conceicao. Ecco i migliori e i peggiori della partitaDopo la vittoria nel derby, ildi Sergio Conceicao conquista i tre punti anche contro il. A decidere il match è Christian0-1:top,(LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:Radu 6Schingtienne 5,5 – Dal 63? Marcandalli 5Idzes 5Candè 5Zerbin 6Busio 6 – Dal 63? Perez 5,5Nicolussi Caviglia 6Conde 6 Dal 67? Oristanio 6Haps 6 – Dall’80’ Zampano s.v.Fila 5 – Dal 63? Gytkjær 5,5Yeboah 6,5All. Di Francesco 6Maignan 6Tomori 6Gabbia 6,5Pavlovi? 5,5Jiménez 6 – Dal 70? Walker 67 – Dall’87’ Terracciano s.v.Reijnders 6,5Hernández 6,57 – Dall’87’ Joao Felix s.

Su altri siti se ne discute

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CAGLIARI 3-1: Arnautovic sontuoso, Carlos Augusto distratto - Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Il centravanti austriaco in grande spolvero con gol e assist L’Inter fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli. L’esultanza di Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri sbrigano la pratica Cagliari per 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli. 🔗calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-ROMA 0-1: Soulé, antipasto gustoso. Salah-Eddine rimandato - Voti e giudizi del match del ‘Castellani’ valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Soulé esulta (LaPresse) – calciomercato.it EMPOLI Silvestri 6,5 De Sciglio 5,5. Dal 46? Sambia 6 Goglichidze 5,5. Dall’86’ Campaniello sv Marianucci 6 Gyasi 5,5 Grassi 5,5 Henderson 5,5. Dal 66? Kovalenko 5,5 Cacace 5,5 Pezzella 5,5 Esposito 5,5. Dal 66? Konate 6 Colombo 5. Dal 46? Kouamé 5,5 Allenatore: D’Aversa 5,5 ROMA Svilar 6 Nelsson 6,5 Hummels 6,5 Ndicka 6 Saud 6. 🔗calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-FIORENTINA 2-1: Lukaku immarcabile, Cataldi e Ndour in confusione - Top, flop, pagelle e tabellino del big match della 28a giornata di Serie A: Lukaku trascinatore, da vero leader, male il centrocampo della Fiorentina Un Napoli nelle sue migliori vesti conquista i tre punti contro la Fiorentina, grazie alle reti di Lukaku e Raspadori. Buongiorno torna quello pre-infortunio, mentre Palladino non trova la quadra. Centrocampo inesistente, si salva solo Fagioli. Malissimo in difesa il trio Comuzzo, Marì e Ranieri. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-MILAN 0-1: Pulisic-Fofana top, Pavlovic rischia; Venezia-Milan, le pagelle: tabellino, cronaca e voti; Venezia Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne