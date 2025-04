Trump i 100 giorni più discussi da Kiev e i dazi al nodo Groenlandia e solo il 39% lo approva

Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace.. Ilmessaggero.it - Trump i 100 giorni più discussi, da Kiev e i dazi al nodo Groenlandia (e solo il 39% lo approva) Leggi su Ilmessaggero.it Donaldfesteggerà martedì i suoi primi 100alla Casa Bianca mentre per i successivi 100punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace..

Cosa riportano altre fonti

La spesa degli americani dopo i dazi di Trump, made in Italy più caro: 100 dollari in più l'anno a famiglia. Il totale arriva a 7 miliardi - Fino a cento dollari in più all’anno. Tanto, con i nuovi dazi , costerà ad ogni famiglia americana comprare made in Italy . A fare i calcoli è il Centro studi di Unimpresa che stima per i consumatori Usa un incremento medio per persona di 15-21 dollari all’anno, ovvero tra 75 e 100 dollari per famiglia. E se si guarda al totale, si arriva fino a 7 miliardi di dollari annui. Ma per fare una stima... 🔗feedpress.me

Biden torna e attacca Trump: “Devastazione in meno di 100 giorni” - (Adnkronos) – Joe Biden torna, rompe il silenzio e attacca Donald Trump. "In meno di 100 giorni, questa amministrazione ha provocato così tanti danni e devastazione, è sconvolgente che sia successo così rapidamente", dice l'ex presidente degli Stati Uniti, intervenendo ad una conferenza a Chicago sui disabili, a quasi tre mesi dalla sua uscita dalla […] 🔗periodicodaily.com

La telefonata tra Trump-Putin. Mosca: «Stop attacchi a centrali energetiche per 30 giorni. Ma Kiev non deve avere più armi dagli USA» - «Oggi il presidente Trump e il presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura», si legge nel resoconto della Casa Bianca della telefonata tra i due leader. Si è conclusa dopo quasi tre ore l’attesa telefonata tra tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin sul destino dell’Ucraina. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump i 100 giorni più controversi, dalle guerre militari ed economiche al nodo Groenlandia (e solo il 39% lo approva); Trump 100 giorni: la guerra dei dazi, il nodo Groenlandia, lo scontro con Zelensky (e il disgelo). «Nuovi siluri in arrivo»; Davvero Trump realizzerà tutte le promesse (e le minacce) fatte finora?; L’America è il mondo. Il neo imperialismo globale di Trump secondo D’Anna. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media