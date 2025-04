Quotidiano.net - Aumenta il rischio di povertà tra i lavoratori italiani nel 2024 secondo Eurostat

In Italia sale ilditra le persone che lavorano anche se impegnate a tempo pieno: nelgli occupati con un reddito inferiore al 60% di quello mediano nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9%, in aumento dall'8,7% registrato nel 2023. Una percentuale più che doppia di quella della Germania (3,7%). E' quanto emerge dalle tabelleappena pubblicatele quali, invece, sono il 10,2% idi almeno 18 anni occupati per almeno la metà dell'anno (sia full time che part time) a, anche questi in aumento rispetto al 9,9% del 2023.In Spagna la percentuale deiimpegnati full time poveri è del 9,6% mentre in Finlandia è al 2,2%. Per chi lavora part time la percentuale di chi risulta povero in Italia nelrisulta in calo dal 16,9% al 15,7%.