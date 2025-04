Classifica aggiornata Serie A | come cambia per la Juve dopo Venezia-Milan e Como-Genoa

Torino Empoli 1-0, decide Vlaši?. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l'Inter - di RedazioneTorino Empoli 1-0, decide il match la rete di Vlaši?: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 29° turno Termina qui Torino Empoli, 1-0 il risultato finale. Vanoli e i suoi possono sorridere per il successo in casa ottenuto grazie alla rete di Vlaši?; il croato la sblocca al 70?. Le statistiche dicono 15 tiri per l'Empoli contro gli 13 dei granata, malgrado questo vantaggio i toscani non sono riusciti però ad agguantare il match che li condanna a restare nella parte bassa anzi, bassissima della classifica.

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Milan-Fiorentina - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Milan-Fiorentina anche per la Juventus. Ecco le nuove posizioni Finisce 2-2 Milan–Fiorentina, il terzo match di questo sabato di Serie A. Ecco come cambia la classifica per la Juve. Inter 68 (31)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 39 (30)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)Parma 27 (31)Lecce 25 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (31)

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Fiorentina-Como - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juventus dopo Fiorentina-Como. Vincono gli ospiti al Franchi È terminato da pochi minuti il match delle 12.30 di Serie A tra Fiorentina e Como, che si è chiuso con il risultato di 0-2. Ecco come cambia la classifica anche per la Juventus. Napoli 56 (25)Inter 54 (24)Atalanta 51 (25)Lazio 46 (25)Juventus 43 (24)Fiorentina 42 (25)Bologna 41 (24)Milan 41 (24)Roma 34 (24)Udinese 30 (24)Torino 28 (25)Genoa 27 (24)Cagliari 25 (25)Como 25 (25)Lecce 24 (24)Verona 23 (24)Empoli 21 (24)Parma 20 (23)Venezia 16 ...

