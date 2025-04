Voto domiciliare in occasione del referendum | come prenotare la visita del medico legale

occasione dei referendum che si terranno nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, l’Azienda Usl di Piacenza comunica che a partire da martedì 29 aprile fino a lunedì 19 maggio 2025 sarà possibile chiamare i numeri di telefono0523.31.78130523.31.75750523.31.75740523.98.9723. Ilpiacenza.it - Voto domiciliare in occasione del referendum: come prenotare la visita del medico legale Leggi su Ilpiacenza.it Indeiche si terranno nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, l’Azienda Usl di Piacenza comunica che a partire da martedì 29 aprile fino a lunedì 19 maggio 2025 sarà possibile chiamare i numeri di telefono0523.31.78130523.31.75750523.31.75740523.98.9723.

Su questo argomento da altre fonti

Referendum 8-9 giugno: voto assistito e domiciliare per elettori con gravi infermità - In vista del Referendum costituzionale dell’8 e 9 giugno, l’Amministrazione comunale di Modena ricorda che gli elettori con gravi infermità fisiche o impediti a esprimere il voto autonomamente, possono avvalersi del voto assistito. È possibile farsi accompagnare in cabina da un familiare o da un... 🔗modenatoday.it

Elezioni amministrative: Capaccio e Ispani al voto il 25 e il 26 maggio, indicate anche le date dei referendum - Approvato, dal Consiglio dei ministri, il decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Il primo turno delle comunali è in programma nei giorni 25 e 26 maggio, mentre i... 🔗salernotoday.it

Via al voto per i fuorisede (anche lavoratori) per i referendum dell’8 e 9 giugno: come e quando fare richiesta - Come annunciato ieri, 14 marzo, il Governo ha deciso che anche i fuori sede potranno esprimere il proprio voto nei referendum previsti per l’8 e 9 giugno senza dover tornare nel comune di residenza. Una novità che riguarda non solo studenti (come avvenuto alle scorse elezioni europee) ma questa volta anche i lavoratori. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto Elezioni, che introduce una modalità di voto dedicata a chi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trova in una residenza temporanea diversa dalla propria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Voto domiciliare in occasione del referendum: come prenotare la visita del medico legale; Referendum 2025 - Voto domiciliare per elettori affetti da grave infermità; REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO – Voto domiciliare; Referendum Abrogativi dell’ 8 e 9 giugno 2025 – Voto Domiciliare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Voto domiciliare in occasione del referendum: come prenotare la visita del medico legale - La linea è a disposizione dei cittadini nei giorni feriali, esclusi i sabati ed escluso venerdì 2 maggio 2025, dalle ore 10 alle 12. A seguito della visita domiciliare, potrà essere rilasciata ... 🔗ilpiacenza.it

Voto fuorisede, come fare domanda per il Referendum dell’8-9 giugno - Per i referendum dell’8 e 9 giugno gli studenti fuori sede potranno partecipare al voto nel comune di domicilio temporaneo. Le normative possono diverse a seconda della città ... 🔗quifinanza.it

Referendum 8 e 9 giugno: voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità. Domande entro il 5 maggio - L’ufficio elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e del 9 giugno prossimi sono ammessi al voto domiciliare gli elettori: ... 🔗laquilablog.it