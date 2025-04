Sfregiato al volto in stazione a Reggio Emilia | denunciato l' aggressore

Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Caos ieri in zona stazione a Reggio Emilia: un uomo egiziano è stato colpito al volto con una bottiglia rotta e oggi per tale aggressione è stato denunciato un cittadino straniero di 33 anni, di origine africana, dai carabinieri. Sarebbe stato lui, infatti, a colpire con i cocci di vetro il passante 26enne in piazzale Marconi. Dalle indagini è stato ricostruito come fosse andato in escandescenza urlando e cercando di fermare per aggredirli quanti gli si presentavano davanti. Poco dopo sono intervenuti mezzi di soccorso, polizia, carabinieri ed Esercito.I militari della sezione radiomobile con gli agenti delle volanti della Questura e personale dell'Esercito hanno fermato il presunto aggressore, mentre la vittima è stata portata in ospedale dove è stato operato. Ilrestodelcarlino.it - Sfregiato al volto in stazione a Reggio Emilia: denunciato l'aggressore Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 27 aprile 2025 – Caos ieri in zona: un uomo egiziano è stato colpito alcon una bottiglia rotta e oggi per tale aggressione è statoun cittadino straniero di 33 anni, di origine africana, dai carabinieri. Sarebbe stato lui, infatti, a colpire con i cocci di vetro il passante 26enne in piazzale Marconi. Dalle indagini è stato ricostruito come fosse andato in escandescenza urlando e cercando di fermare per aggredirli quanti gli si presentavano davanti. Poco dopo sono intervenuti mezzi di soccorso, polizia, carabinieri ed Esercito.I militari della sezione radiomobile con gli agenti delle volanti della Questura e personale dell'Esercito hanno fermato il presunto, mentre la vittima è stata portata in ospedale dove è stato operato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sfregiato al volto e rapinato in centro storico a Soncino: il giovane accoltellato ha 19 anni - Cremona – Aggredito con un taglierino in pieno giorno, ferito al volto e rapinato del marsupio. È quanto accaduto mercoledì a Soncino, in provincia di Cremona, dove un giovane di 19 anni è stato vittima di un violento agguato nel cuore del paese. Erano da poco passate le 12 quando il giovane, appena uscito da un bar del centro storico, è stato avvicinato da un altro ragazzo, presumibilmente straniero, che lo ha subito minacciato. 🔗ilgiorno.it

Reggio, senzatetto bloccano un rapinatore in zona stazione e lo fanno arrestare - Reggio Emilia, 14 aprile 2025 – Ha rapinato un uomo che si era fermato ad aiutare una mendicante, ma alcuni senzatetto testimoni della scena lo hanno inseguito e bloccato per poi farlo arrestare dai carabinieri. È successo sabato sera nei pressi della stazione. Qui un 60enne residente in città era stato avvicinato da una 39enne senza fissa dimora che gli aveva chiesto dieci euro per comprare del cibo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sfregiato al volto con un coltello da un giovane ubriaco e drogato - Choc in piazza San Pietro. Dove un uomo, all'improvviso, è stato accoltellato al volto. A ferirlo un 26enne, che aveva alzato il gomito e in evidente stato di alterazione psicofisica per l'abuso di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto nella serata di domenica 23 febbraio nel centro di... 🔗romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sfregiato al volto in stazione a Reggio Emilia: denunciato l'aggressore; Reggio. Lite in stazione, giovane sfregiato al volto con un coccio di vetro; Zona stazione, aggredito e sfregiato al volto con un coccio di bottiglia: è grave; Lite in zona stazione: grave un egiziano sfregiato al volto con una bottiglia rotta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Semina il panico in stazione e sfregia un 26enne al volto: è grave - L’uomo – forse ubriaco o sotto effetto di droga – ha dato in escandescenza in piazzale Marconi: ha pure fermato un passante con cui ha ingaggiato una colluttazione ... 🔗msn.com

Giovane sfregiato al volto con una bottiglia rotta, è grave - Un 26enne egiziano è stato ferito al volto con una bottiglia rotta da un uomo in zona stazione a Reggio Emilia. La lite si è scatenata poco dopo le 15.30 in piazzale Marconi. (ANSA) ... 🔗msn.com

Semina il panico in zona stazione. Ferma le auto e vuole picchiare tutti. Poi sfregia un giovane con un vetro - Pomeriggio di terrore in piazzale Marconi: l’uomo, forse ubriaco e drogato, è stato bloccato e portato via. Il 26enne ferito operato d’urgenza: è grave. Esercito? In quel momento perlustrava altre str ... 🔗msn.com