Como vittoria di misura contro il Genoa | 1-0 con gol di Strefezza

Como conquista tre punti preziosi battendo il Genoa 1-0 allo stadio Sinigaglia. Decisivo il gol di Gabriel Strefezza al 59’, che regala alla squadra di Cesc Fabregas una vittoria fondamentale nella corsa verso una tranquilla salvezza.Il match, equilibrato e combattuto, ha visto il Como più determinato nella ripresa.Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Strefezza ha sbloccato la partita con un’azione personale, sfruttando un preciso assist e trovando l’angolo giusto per battere il portiere rossoblu. Il Genoa ha provato a reagire, ma la difesa lariana, ben guidata, non ha concesso occasioni pericolose. Con questa vittoria, il Como sale a quota 42 punti in classifica, staccando di tre lunghezze il Genoa, fermo a 39, e avvicinandosi momentaneamente alla decima posizione occupata dal Torino. Ilfogliettone.it - Como, vittoria di misura contro il Genoa: 1-0 con gol di Strefezza Leggi su Ilfogliettone.it Nella 34^ giornata di Serie A, ilconquista tre punti preziosi battendo il1-0 allo stadio Sinigaglia. Decisivo il gol di Gabrielal 59’, che regala alla squadra di Cesc Fabregas unafondamentale nella corsa verso una tranquilla salvezza.Il match, equilibrato e combattuto, ha visto ilpiù determinato nella ripresa.Dopo un primo tempo avaro di emozioni,ha sbloccato la partita con un’azione personale, sfruttando un preciso assist e trovando l’angolo giusto per battere il portiere rossoblu. Ilha provato a reagire, ma la difesa lariana, ben guidata, non ha concesso occasioni pericolose. Con questa, ilsale a quota 42 punti in classifica, staccando di tre lunghezze il, fermo a 39, e avvicinandosi momentaneamente alla decima posizione occupata dal Torino.

