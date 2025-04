Ucraina Cremlino rassicura Trump | Molte posizioni Usa e Russia coincidono

Trump contro Vladimir Putin, lanciato durante il viaggio di ritorno da Roma dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, sembra sortire i primi effetti con una rassicurazione che arriva stamane dal Cremlino. "Ci sono molti elementi che coincidono davvero", ha detto infatti il portavoce Dmirtry Peskov, secondo cui la visione . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Lo sfogo di Donaldcontro Vladimir Putin, lanciato durante il viaggio di ritorno da Roma dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, sembra sortire i primi effetti con unazione che arriva stamane dal. "Ci sono molti elementi chedavvero", ha detto infatti il portavoce Dmirtry Peskov, secondo cui la visione .

