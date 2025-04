Sparatoria a Monreale parla un testimone | Tavoli per aria gente che gridava

testimone della Sparatoria avvenuta la scorsa notte a Monreale racconta gli attimi successivi alla rissa, scoppiata tra un gruppo del paese arabo normanno e uno di Palermo e finita con la morte di Massimo Pirozzo, Salvatore Turdo e Andrea Miceli. Il ragazzo, ancora scosso, ha provato a mettere in fila i fatti e a esternare le sensazioni provate parlando con l'Adnkronos: "Tavolini che volavano per aria, gente che gridava, ragazzine impaurite che piangevano a dirotto. E ancora bottiglie che venivano lanciate. È stato orribile.", ha detto. "Ero con i miei amici per bere qualcosa - ha raccontato - quando è successo di tutto. Io non ero vicinissimo, ma ho sentito le urla, le bottiglie che si rompevano, e poi ho sentito gli spari. Iltempo.it - Sparatoria a Monreale, parla un testimone: "Tavoli per aria, gente che gridava" Leggi su Iltempo.it "In pochi istanti non si è capito più niente". Sono queste le parole con cui undellaavvenuta la scorsa notte aracconta gli attimi successivi alla rissa, scoppiata tra un gruppo del paese arabo normanno e uno di Palermo e finita con la morte di Massimo Pirozzo, Salvatore Turdo e Andrea Miceli. Il ragazzo, ancora scosso, ha provato a mettere in fila i fatti e a esternare le sensazioni provatendo con l'Adnkronos: "ni che volavano perche, ragazzine impaurite che piangevano a dirotto. E ancora bottiglie che venivano lanciate. È stato orribile.", ha detto. "Ero con i miei amici per bere qualcosa - ha raccontato - quando è successo di tutto. Io non ero vicinissimo, ma ho sentito le urla, le bottiglie che si rompevano, e poi ho sentito gli spari.

