Spiragli su Gaza Proposta di Hamas | Ostaggi liberi con 5 anni di tregua

Laverita.info - Spiragli su Gaza. Proposta di Hamas: «Ostaggi liberi con 5 anni di tregua» Leggi su Laverita.info Colloqui di pace al Cairo. Sul campo, uccisi poliziotto e soldato israeliani. In Iran esplode un porto: morti e 700 feriti.India e Pakistan ordinano ai cittadini di abbandonare il Paese «nemico». Arrestati due complici dei terroristi colpevoli dell’attentato in Kashmir.Lo speciale contiene due articoli.

Guerra di Gaza,. Hamas boccia la proposta israeliana:: "Nessun disarmo" - Le avvisaglie c’erano già tutte lunedì sera sui social di Gaza. Il disarmo di Hamas non solo non è previsto dall’organizzazione islamista, ma neppure dai suoi sostenitori nella Striscia, che hanno ingaggiato furibondi scontri via X con gli oppositori, accusandoli di tradimento. Hamas ha affidato alla Bbc la risposta all’ultima bozza di accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi inoltrata da Gerusalemme attraverso l’Egitto: proposta respinta perché il piano israeliano non prevede la fine della guerra e il ritiro dell’Idf e chiede esplicitamente il disarmo di Hamas. 🔗quotidiano.net

Israele ferma gli aiuti umanitari per Gaza, scontro sulla proroga della tregua proposta dagli Usa: «Hamas rilasci tutti gli ostaggi» - Rischia di non vedere mai la luce la proroga del cessate il fuoco a Gaza, che Israele aveva accettato su proposta degli Stati Uniti fino alla fine del Ramadan, a fine marzo, e della Pasqua ebraica, a metà aprile. Il governo israeliano ha sospeso l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, chiudendo i varchi di accesso. Una decisione presa durante la riunione notturna del governo, spiega l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu, in coordinamento con gli Stati Uniti, dopo il rifiuto da parte di Hamas della proposta fatta dall’inviato presidenziale Usa Steve Witkoff. 🔗open.online

Hamas respinge la proposta di Israele su tregua e ostaggi | Netanyahu contro il gruppo fondamentalista: "Subirà colpi sempre più duri a Gaza" - Il gruppo fondamentalista riferisce di aver perso in contatti con chi detiene l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander. Raid dell'esercito israeliano su un ospedale da campo nella Striscia di Gaza 🔗tgcom24.mediaset.it

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua” - Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a firmare una tregua di cinque anni in cambio della fine della guerra ... 🔗fanpage.it

Guerra Israele, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua ... 🔗tg24.sky.it

Hamas propone 5 anni di tregua in cambio del cessate il fuoco: “Libereremo tutti gli ostaggi” - Hamas propone il rilascio di tutti i prigionieri e una tregua di 5 anni in cambio della fine del conflitto nella Striscia di Gaza ... 🔗dire.it