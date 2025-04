Infortunio Bologna stagione quasi finita | salta la finale col Milan

Bologna, con la finale di Coppa Italia che vede un’assenza importante stando a ciò che svelano sui tempi di recupero.Come riferito da SOS Fanta, che spiega l’assenza in questo turno di campionato, si è registrato un Infortunio al Bologna tra i top player di Vincenzo Italiano che rischia quindi di perderlo in ottica finale.Perché precisamente il 14 maggio si giocherà la finale di Coppa Italia, oltretutto dopo la sfida in campionato dove si incontrano già Bologna e Milan, nella partita in Serie A. E con la stagione quasi finita, a causa dei tempi di recupero, è possibile l’assenza sia in campionato che in Coppa Italia per il talento offensivo dei rossoblu.Bologna, Infortunio e tegola: tempi lunghi, le condizioniDopo il momento importantissimo che sta vivendo il Bologna, c’è apprensione forte in vista dei prossimi impegni perché il 14 maggio arriva una delle partite più importanti della storia recente dei felsinei, che si giocano tutto nella finale di Coppa Italia contro il Milan. Rompipallone.it - Infortunio Bologna, stagione quasi finita: salta la finale col Milan Leggi su Rompipallone.it Brutte notizie in casa, con ladi Coppa Italia che vede un’assenza importante stando a ciò che svelano sui tempi di recupero.Come riferito da SOS Fanta, che spiega l’assenza in questo turno di campionato, si è registrato unaltra i top player di Vincenzo Italiano che rischia quindi di perderlo in ottica.Perché precisamente il 14 maggio si giocherà ladi Coppa Italia, oltretutto dopo la sfida in campionato dove si incontrano già, nella partita in Serie A. E con la, a causa dei tempi di recupero, è possibile l’assenza sia in campionato che in Coppa Italia per il talento offensivo dei rossoblu.e tegola: tempi lunghi, le condizioniDopo il momento importantissimo che sta vivendo il, c’è apprensione forte in vista dei prossimi impegni perché il 14 maggio arriva una delle partite più importanti della storia recente dei felsinei, che si giocano tutto nelladi Coppa Italia contro il

Su questo argomento da altre fonti

Vinti quasi 80mila euro al Lotto: doppio colpo tra Bologna e Anzola - Bologna, 10 febbraio 2025 – La dea bendata ha baciato la provincia di Bologna. Nel weekend doppio colpo, il primo ad Anzola dell'Emilia da 65.699,28 euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, mentre l’altro proprio a Bologna, da 13.075 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 151,5 milioni da inizio anno. La vincita più alta ad Anzola Secondo Agimeg la vincita più alta in questo gioco, nel fine settimana, è stata registrata ad Anzola dell’Emilia, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota di Genova con ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Calcio, nuovo infortunio muscolare: è il numero 36 per la squadra in questa stagione - Ultimo aggiornamento 10 Febbraio 2025 0:12 di Giancarlo Spinazzola Calcio, ecco un nuovo infortunio muscolare: ora è davvero un dramma per l’allenatore, sono 36 ko Gli infortuni, nel mondo del calcio, sono spesso frequenti. Diversi i calciatori che nel corso della carriera devono fronteggiare questo tipo di problemi, più o meno gravi che possono condizionare anche la carriera di un calciatore. Uno degli esempi più lampanti e recenti è quello di Gianluca Scamacca: il centravanti romano era rientrato da pochissimo in campo dopo un lungo infortunio e nuovamente finito ko, con la sua stagione ... 🔗rompipallone.it

Infortunio Zielinski, ecco il responso: stop lunghissimo, tornerà per il finale di stagione - Brutte notizie per Inzaghi che dovrà fare a meno di Zielinski per un po’. Il polacco era uscito anzitempo sabato sera nella sfida con il Monza a San Siro. Già dopo i primi accertamenti le sensazioni non erano buone. Oggi la nota dell’Inter: “Zielinski si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. 🔗ilnerazzurro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna, un Ferguson in più per tornare quasi invincibili (Il Resto del Carlino); Calhanoglu out 2/3 settimane, Mkhitaryan salta Inter-Bologna per infortunio; Pistoia: l'infortunio di Kemp e le sfide contro Milano, Bologna e Venezia; Genoa-Bologna, dieci assenti per la partita di sabato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bologna, altro infortunio: Italiano perde anche un top contro la Juve - Brutte notizie per il tecnico dei rossoblù che sarà costretto a fare a meno di un altro titolare che si aggiunge al forfait di Holm ... 🔗tuttosport.com

Holm fermo per infortunio: Bologna spera nel recupero per la finale di Coppa Italia - Holm fuori per infortunio al soleo sinistro, ma potrebbe tornare per la finale di Coppa Italia. Calabria e Castro pronti per il campionato. 🔗msn.com

Fortitudo: stagione altalenante tra infortuni e sfide decisive per i playoff - La Fortitudo affronta una stagione difficile tra infortuni e sfide cruciali per i playoff, con risultati altalenanti. 🔗ilrestodelcarlino.it