MotoGP Marc Marquez cade a Jerez e il fratello Alex domina Bagnaia terzo senza acuti

Alex Marquez interrompe il lungo digiuno e vince il Gran Premio di Spagna 2025, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del primo successo in top class (il 13° complessivo nel Motomondiale) per il catalano del team Gresini, che fino ad oggi aveva collezionato ben otto podi senza mai riuscire a salire sul gradino più alto.Alex, già capace di imporsi in una Sprint a Sepang nel 2023, corona così un avvio di stagione da sogno in cui ha raccolto ben otto secondi posti nei primi nove eventi disputati (tra gare brevi e lunghe) sfruttando nel migliore dei modi la caduta del fratello maggiore Marc. L’otto volte campione iridato è scivolato infatti nelle battute iniziali della corsa, ripartendo in fondo al gruppo con una carena danneggiata e non andando oltre un 12° posto (piazzamento che vale 4 punti). Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez cade a Jerez e il fratello Alex domina. Bagnaia terzo senza acuti Leggi su Oasport.it Quasi sei anni dopo l’ultima volta (Brno 2019 in Moto2),interrompe il lungo digiuno e vince il Gran Premio di Spagna 2025, quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Si tratta del primo successo in top class (il 13° complessivo nel Motomondiale) per il catalano del team Gresini, che fino ad oggi aveva collezionato ben otto podimai riuscire a salire sul gradino più alto., già capace di imporsi in una Sprint a Sepang nel 2023, corona così un avvio di stagione da sogno in cui ha raccolto ben otto secondi posti nei primi nove eventi disputati (tra gare brevi e lunghe) sfruttando nel migliore dei modi la caduta delmaggiore. L’otto volte campione iridato è scivolato infatti nelle battute iniziali della corsa, ripartendo in fondo al gruppo con una carena danneggiata e non andando oltre un 12° posto (piazzamento che vale 4 punti).

