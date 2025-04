Sei Nazioni femminile 2025 | l’Italia domina il Galles nella ripresa vince per 44-12 e chiude quarta

Nazioni 2025 di rugby femminile, giocato allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, l’Italia del CT Fabio Roselli liquida il Galles nella ripresa e vince per 44-12, marcando 6 mete, conquistando così anche il punto di bonus offensivo, che porta le azzurre al quarto posto finale nel torneo.Nel primo tempo sono le ospiti a passare per prime in vantaggio, con la meta non trasformata di Kate Williams al 9?. l’Italia replica con la marcatura di Sofia Stefan al 16? e la trasformazione di Michela Sillari vale il soprasso sul 7-5. Ancora Sillari dalla piazzola al 22? allunga per il 10-5, ma il Galles a tempo scaduto torna a segnare con Gwenllian Pyrs, e la conversione di Keira Bevan manda le Gallesi al riposo in vantaggio per 10-12. Oasport.it - Sei Nazioni femminile 2025: l’Italia domina il Galles nella ripresa, vince per 44-12 e chiude quarta Leggi su Oasport.it Nel match posticipato di un giorno per il lutto nazionale dovuto ai funerali di Papa Francesco, valido per il quinto ed ultimo turno del Seidi rugby, giocato allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma,del CT Fabio Roselli liquida ilper 44-12, marcando 6 mete, conquistando così anche il punto di bonus offensivo, che porta le azzurre al quarto posto finale nel torneo.Nel primo tempo sono le ospiti a passare per prime in vantaggio, con la meta non trasformata di Kate Williams al 9?.replica con la marcatura di Sofia Stefan al 16? e la trasformazione di Michela Sillari vale il soprasso sul 7-5. Ancora Sillari dalla piazzola al 22? allunga per il 10-5, ma ila tempo scaduto torna a segnare con Gwenllian Pyrs, e la conversione di Keira Bevan manda lei al riposo in vantaggio per 10-12.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Italia-Irlanda 5-35, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: cartellino giallo per Djougang - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63?- Siamo nel corso dell’ultimo quarto di gara. Italia in superiorità numerica che però non riesce ad organizzare attacchi degni di nota. 61?- Sostituzioni Italia. Fuori Stefan e Sillari, dentro Bitonci e Mannini. 60?- Ed arriva il cartellino giallo per la numero 3 irlandese. Ospiti in inferiorità numerica per i prossimi 10 minuti. 60?- Gioco fermo. Il TMO analizza un possibile placcaggio alto di Djougang. 🔗oasport.it

LIVE Inghilterra-Italia 31-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: arriva la meta delle azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Non sbaglia Emma Sing. Inghilterra-Italia 33-5. 38? Errore dell’Italia che perde la touche con Amy Cokayne che raccoglie il pallone e sigla la meta. Inghilterra-Italia 31-5. 38? Ancora un salvataggio di Aura Muzzo!! Mia Venner salta D’Inca ma la 14 italiana placca perfettamente con l’inglese che termina schiena a terra non potendo schiacciare il pallone. 🔗oasport.it

LIVE Inghilterra-Italia 26-0, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: le inglesi fanno il vuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Non rotola via Marlie Packer. Le azzurre scelgono di andare in rimessa laterale e non tra i pali 31? Per la prima volta le azzurre entrano nei 22 inglesi e provano a spingere. 31? Pallone tenuto dalle inglesi. Le azzurre si stanno ben comportando sul punto d’incontro 30? Non arriva la trasformazione di Emma Sing con il pallone che passa alla sinistra dei pali. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sei Nazioni femminile: l'Italia vuole chiudere con una vittoria. La preview del match con il Galles; Sei Nazioni femminile: la presentazione di Italia-Galles; L’Inghilterra vince il Guinness Women’s Six Nations 2025; Sei Nazioni femminile 2025, l’Italia domina il Galles nella ripresa per 44-12 e chiude quarta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rugby, Sei Nazioni femminile: Italia-Galles alle 12.30 su Sky - Nell’ultima giornata del Torneo le Azzurre, alla ricerca della seconda vittoria in questa edizione, ospitano al Lanfranchi le gallesi che vogliono evitare a tutti i costi il cucchiaio di legno L’Itali ... 🔗sport.sky.it

Sei Nazioni femminile 2025, l’Italia domina il Galles nella ripresa per 44-12 e chiude quarta - Nel match posticipato di un giorno per il lutto nazionale dovuto ai funerali di Papa Francesco, valido per il quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: ultima sfida, azzurre a caccia del quarto posto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Galles, match valido per la ... 🔗oasport.it