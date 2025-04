Comitato Neapolis 2500 domani l’annuncio del programma | 4 linee di indirizzo coinvolto il territorio

Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, annuncerà domani (ore 11, Palazzo della Prefettura) il programma di iniziative per celebrare il venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli e riaffermare il contributo della città nel plasmare il futuro dell'Europa e del Mediterraneo. Il Comitato Nazionale Neapolis 2500 è presieduto dal prefetto Michele di Bari, ed è composto da rappresentanti della cultura, della scienza, dell'impresa e della diplomazia: il regista Pupi Avati, il rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa Lucio D'Alessandro, l'imprenditore Maria Luisa Faraone Mennella, l'ambasciatore Pasquale Ferrara. il medico-endocrinologo Salvatore Longobardi e il giornalista e scrittore Gennaro Sangiuliano.

