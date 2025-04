A Gaza sono finite le scorte di cibo i prezzi dei pochi alimenti rimasti sono aumentati del 1400%

scorte disponibili" alle cucine comunitarie di Gaza, che, secondo le previsioni, esauriranno completamente il cibo nei prossimi giorni. Leggi su Fanpage.it In un comunicato diffuso due giorni fa, il World Food Programme (WFP) - agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare - ha confermato di aver consegnato "le ultimedisponibili" alle cucine comunitarie di, che, secondo le previsioni, esauriranno completamente ilnei prossimi giorni.

Se ne parla anche su altri siti

Medioriente: scorte finite, Onu chiude tutte le panetterie a Gaza - Milano, 2 apr. (LaPresse/AP) – Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato che le Nazioni Unite sono “alla fine delle nostre scorte” e che per questo il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è stato costretto a chiudere tutte le 25 panetterie a Gaza. Mancano la farina e il combustibile per cucinare. “Il Pam non chiude le sue panetterie per divertimento”, ha aggiunto Dujarric, sottolineando che la situazione alimentare rimane “molto critica” da quando Israele ha chiuso tutti i valichi verso Gaza un mese fa, interrompendo tutte le consegne umanitarie. 🔗lapresse.it

WFP: "Le nostre scorte alimentari a Gaza sono completamente esaurite" - Roma, 25 apr. (askanews) - Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha denunciato di aver "esaurito tutte le sue scorte" a Gaza, dove Israele sta bloccando l'ingresso di tutti gli aiuti umanitari e continua i bombardamenti, che hanno causato 12 morti questa mattina, secondo gli operatori umanitari. Antoine Renard, Direttore nazionale del WFP per la Palestina, ha affermato: "Le scorte alimentari del Programma Alimentare Mondiale per il nostro programma di assistenza alimentare di base a Gaza sono completamente esaurite. 🔗quotidiano.net

Gaza, riportata a casa una cagnolina rapita il 7 ottobre. Il soldato: «Mi sono preso cura di lei» - Un anno e mezzo ostaggio a Gaza, dopo essere stata rapita dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023. Un ritrovamento insperato nelle vicinanze del valico di Rafah, nell’estremo sud della Striscia di Gaza, grazie alla brigata israeliana di riservisti Golani. Così Billy, una piccola Cavalier King Charles Spaniel di tre anni e mezzo, è stata riportata in Israele. Ora sarà restituita a Rachel Danzig, la vedova di Alex Danzig che quello stesso 7 ottobre fu preso in ostaggio con la sorella e ucciso dai miliziani di Hamas. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

Coloni occupano un villaggio palestinese. Gaza senza aiuti; Evacuare, bombardare, isolare: «Israele vuole annettere Rafah»; Gaza. ‘La Striscia è sigillata da 48 giorni, Israele ha chiuso anche l’acqua’; A TV7 gli abusi sugli anziani. 🔗Ne parlano su altre fonti

A Gaza sono finite le scorte di cibo, i prezzi dei pochi alimenti rimasti sono aumentati del 1400% - In un comunicato diffuso due giorni fa, il World Food Programme (WFP) - agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare - ha confermato ... 🔗fanpage.it

Wfp: "Esaurite le scorte di cibo a Gaza". Raid su Gaza: 23 morti tra cui una donna incinta - Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme sul fatto che le scorte di medicinali a Gaza stanno esaurendosi Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale ... 🔗msn.com

Gaza, l'allarme dell'Onu: "Esaurite le scorte di cibo, aprire i confini agli aiuti" - Gaza, l'allarme dell'Onu: 'Esaurite le scorte di cibo, aprire i confini agli aiuti' 26 aprile 2025 Il World Food Programme delle Nazioni Unite fa sapere di avere esaurito tutte le sue scorte alimentar ... 🔗informazione.it