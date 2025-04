MotoGP Marc Marquez cade nel GP di Spagna! E poco prima la ‘carenata’ con Bagnaia

Spagna “rovente” quello di MotoGP, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Marc Marquez e Francesco Bagnaia si sono dati fin dai primi metri battaglia, alle spalle della Yamaha di un eccellente Fabio Quartararo.Pecco ha fin da subito fatto capire all’iberico che oggi di lasciare strada non c’era tanta voglia, mettendosi in scia alla M1 del transalpino. Tuttavia, nella percorrenza di curva-7, Marquez ha trovato il pertugio per infilare il piemontese. Bagnaia, con grandissima determinazione, ha incrociato e i due sono venuti a contatto, dandosi una vera e propria carenata nella percorrenza della sequenza di curva 10-11.VIDEO BATTAGLIA Marquez-BagnaiaA BIG opening-lap tussle between @PeccoBagnaia and @MarcMarquez93 #SpanishGP pic.twitter. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez cade nel GP di Spagna! E poco prima la ‘carenata’ con Bagnaia Leggi su Oasport.it Un GP di“rovente” quello di, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di. Sul circuito di Jerez de la Frontera,e Francescosi sono dati fin dai primi metri battaglia, alle spalle della Yamaha di un eccellente Fabio Quartararo.Pecco ha fin da subito fatto capire all’iberico che oggi di lasciare strada non c’era tanta voglia, mettendosi in scia alla M1 del transalpino. Tuttavia, nella percorrenza di curva-7,ha trovato il pertugio per infilare il piemontese., con grandissima determinazione, ha incrociato e i due sono venuti a contatto, dandosi una vera e propria carenata nella percorrenza della sequenza di curva 10-11.VIDEO BATTAGLIAA BIG opening-lap tussle between @Peccoand @93 #SpanishGP pic.twitter.

