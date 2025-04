Marotta | Convinto che Thuram possa esserci mercoledì Dico grazie a Inter e Inzaghi!

Marotta si è così espresso nel pre-partita di Inter-Roma, sfida di Serie A prevista alle ore 15 allo Stadio San Siro. LE PAROLE – Giuseppe Marotta ha parlato a DAZN prima del fischio d’inizio del match di Serie A tra Inter e Roma. Il ha sottolineato: «Lo stato d’animo è quello di una squadra che è consapevole di poter fare delle cose importanti, in un momento nel quale lo stato mentale è molto importante. Thuram? Sono Convinto che possa farcela per mercoledì. Jair aveva il 7, era parte integrante della prima Inter della storia sotto la Presidenza della famiglia Moratti. Abbiamo ancora Bedin, Domenghini, figure che rappresentano dei ricordi meravigliosi di questo club».Marotta sul finale di stagione dell’InterLA CONVINZIONE – Marotta ha poi proseguito: «La prima considerazione da fare è che non c’è nulla da rimproverare alla squadra e a Inzaghi. Inter-news.it - Marotta: «Convinto che Thuram possa esserci mercoledì. Dico grazie a Inter e Inzaghi!» Leggi su Inter-news.it Giuseppesi è così espresso nel pre-partita di-Roma, sfida di Serie A prevista alle ore 15 allo Stadio San Siro. LE PAROLE – Giuseppeha parlato a DAZN prima del fischio d’inizio del match di Serie A trae Roma. Il ha sottolineato: «Lo stato d’animo è quello di una squadra che è consapevole di poter fare delle cose importanti, in un momento nel quale lo stato mentale è molto importante.? Sonochefarcela per. Jair aveva il 7, era parte integrante della primadella storia sotto la Presidenza della famiglia Moratti. Abbiamo ancora Bedin, Domenghini, figure che rappresentano dei ricordi meravigliosi di questo club».sul finale di stagione dell’LA CONVINZIONE –ha poi proseguito: «La prima considerazione da fare è che non c’è nulla da rimproverare alla squadra e a

Dazi, La Russa “Sono convinto che si possa arrivare a un’intesa” - ROMA (ITALPRESS) – “La cosa peggiore sarebbe stata subito una ritorsione, credo che in questo la Meloni sia stata decisiva. Credo che la strada su cui ci stiamo incamminando di un confronto serio e cominciato con il rinvio di 90 giorni sia foriero di buone speranze e buoni risultati. Sono convinto che si possa e si debba arrivare a un’intesa che parte da posizioni anche distanti”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Tg2 Post. 🔗ildenaro.it

