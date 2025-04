Nico Gonzalez Juve l’argentino sarà titolare anche contro il Monza | Tudor gli cuce addosso quel ruolo La scelta ufficiosa

Nico Gonzalez Juve, il numero 11 bianconero partirà ancora al dal 1?: Tudor gli “cuce” addosso quel ruolo. UltimissimeÈ il giorno di Juve Monza, match valevole per la 34ª giornata di Serie A in programma all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 18.00. In vista di questa partita importante per i bianconeri, Tudor dovrebbe affidarsi ai giocatori che gli hanno dato più “garanzie”. Tra questi c’è anche Nico Gonzalez.l’argentino dovrebbe essere riproposto dal 1?. L’ex giocatore della Fiorentina verrà schierato come trequartista nel 3-4-2-1 voluto da Igor Tudor. .com Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, l’argentino sarà titolare anche contro il Monza: Tudor gli “cuce” addosso quel ruolo. La scelta ufficiosa Leggi su Juventusnews24.com , il numero 11 bianconero partirà ancora al dal 1?:gli “. UltimissimeÈ il giorno di, match valevole per la 34ª giornata di Serie A in programma all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 18.00. In vista di questa partita importante per i bianconeri,dovrebbe affidarsi ai giocatori che gli hanno dato più “garanzie”. Tra questi c’èdovrebbe essere riproposto dal 1?. L’ex giocatore della Fiorentina verrà schierato come trequartista nel 3-4-2-1 voluto da Igor. .com

