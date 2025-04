Inter-Roma alle 15 il big match di San Siro | la diretta

Siro ci sono in palio punti pesantissimi in ottica scudetto e corsa Champions. L'Inter, appaiata al Napoli a 71 punti in vetta alla classifica, ospita la Roma nel big match del 34° turno di Serie A: la squadra di Inzaghi va a caccia dei tre punti per tornare almeno per qualche . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – A Sanci sono in palio punti pesantissimi in ottica scudetto e corsa Champions. L', appaiata al Napoli a 71 punti in vetta alla classifica, ospita lanel bigdel 34° turno di Serie A: la squadra di Inzaghi va a caccia dei tre punti per tornare almeno per qualche .

Su altri siti se ne discute

PROMOZIONE: ore 15,30 il faro gaggio rende visita al casumaro. Il Valsetta Lagaro attende la Centese: è il big match - Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la quartultima giornata. Come per l’Eccellenza B, anche in questo girone C di Promozione c’è grande bagarre in vetta alla classifica con sei squadre in otto punti. La capolista Mesola (59) farà visita ai X Martiri (40), la seconda della classe Comacchiese (56) è attesa dal match casalingo contro il Petroniano (41) mentre la terza Valsetta Lagaro (54) ospiterà la Centese (51), nel big match di giornata. 🔗sport.quotidiano.net

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve. La scelta di Tudor per il big match dell’Olimpico - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l’argentino. Ecco la decisione di Igor Tudor Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all’impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez. L’argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l’ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

La Rata verso il big match: "Ora c’è da dare di più" - "I tifosi meritavano di potere venire tutti e di riempire gli spalti avendoci seguito dal primo giorno di ritiro". Luca Cognigni, attaccante della Maceratese, pensa ai tifosi che domenica non potranno essere a Montecchio essendo disponibili solo 400 biglietti per la sfida che mette di fronte le due leader dell’Eccellenza. I biglietti potranno essere acquistati sul sito di liveticket. Inoltre si ricorda che per accedere allo stadio sarà necessario presentare un documento d’identità che attesti la corrispondenza con il nominativo riportato sul biglietto e la residenza. 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Roma, la diretta del big match di San Siro; Inter-Roma, big match della 34ª giornata; Serie A, oggi Inter-Roma: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - LaPresse; Inter-Roma, alle 15 il big match di San Siro: la diretta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Roma, alle 15 il big match di San Siro: la diretta - (Adnkronos) - A San Siro ci sono in palio punti pesantissimi in ottica scudetto e corsa Champions. L'Inter, appaiata al Napoli a 71 punti in vetta alla classifica, ospita la Roma nel big match del 34° ... 🔗msn.com

Inter-Roma, le formazioni: Arnautovic-Lautaro dal 1', Ranieri con Shomurodov-Dovbyk - Sono ufficiali le formazioni di Inter-Roma, big match della 34ª giornata di Serie A, in campo alle 15. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, ... 🔗tuttonapoli.net

Inter-Roma diretta Serie A: segui la sfida di oggi tra scudetto e Champions - Al Meazza la squadra di Inzaghi si gioca il campionato, quella di Ranieri l'Europa: dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale ... 🔗corrieredellosport.it