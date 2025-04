Il Como vince ancora | 1-0 contro il Genoa Per i lariani è salvezza matematica in seria A

Como, che eguaglia il record del 1951 1952 e conquista la salvezza matematica in serie A. Non è stato il solito Como dominante, è bastato un gran gol di Strefezza a portare a casa il risultato, anche se oggi Butez è stato quasi inoperoso. Fabregas oltre a Diao, Sergi e Dossena deve are a meno all'ultimo di Douvikas e schiera Cutrone al centro dell'attacco.Dopo un inizio di studio, Kossa ci prova da fuori senza tanta convinzione, il Como risponde con un grande Ikone, che fa tutto da solo e entra in area, Il suo tiro a giro, viene deviato con la punta del piede da Masini. Sul conseguente angolo, battuto da Strefezza, al 15' si libera Paz che solo tira sopra la traversa. Il Como costruisce meno volume di gioco, del solito anche per la fitta difesa dei liguri, che si chiudono in sette al limite dell'area. Sport.quotidiano.net - Il Como vince ancora: 1-0 contro il Genoa. Per i lariani è salvezza matematica in seria A Leggi su Sport.quotidiano.net Quarta vittoria di fila per il, che eguaglia il record del 1951 1952 e conquista lain serie A. Non è stato il solitodominante, è bastato un gran gol di Strefezza a portare a casa il risultato, anche se oggi Butez è stato quasi inoperoso. Fabregas oltre a Diao, Sergi e Dossena deve are a meno all'ultimo di Douvikas e schiera Cutrone al centro dell'attacco.Dopo un inizio di studio, Kossa ci prova da fuori senza tanta convinzione, ilrisponde con un grande Ikone, che fa tutto da solo e entra in area, Il suo tiro a giro, viene deviato con la punta del piede da Masini. Sul conseguente angolo, battuto da Strefezza, al 15' si libera Paz che solo tira sopra la traversa. Ilcostruisce meno volume di gioco, del solito anche per la fitta difesa dei liguri, che si chiudono in sette al limite dell'area.

Su altri siti se ne discute

Serie A Femminile, la Fiorentina vince 1 a 0 contro l’Inter, pareggio 2-2 tra Como e Sampdoria: i dettagli - Serie A Femminile, le viola superano l’Inter grazie al gol nella ripresa di Bonfantini mentre solo pareggio tra Como e Sampdoria: i dettagli Nella giornata di oggi sono andate in scena due match della Serie A Femminile. La sfida tra Inter e Fiorentina, valida per la Poule Scudetto, ha visto trionfare le viola 1-0 grazie […] 🔗calcionews24.com

Cassano sorprende: «Arnautovic? È fenomenale, per me contro Vlahovic vince 10-0. Al massimo del potenziale lo preferisco anche a quell’attaccante» - di Redazione JuventusNews24Cassano ha parlato di Arnautovic, facendo un paragone anche con Dusan Vlahovic. Il commento dell’ex attaccante Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha esaltato l’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic. Le dichiarazioni anche su Vlahovic della Juve. CASSANO – «Arnautovic? Ho sempre avuto un debole per questo ragazzo. È geniale, ha espresso il 50% del suo talento in carriera. 🔗juventusnews24.com

Serie A: La Roma vince in rimonta contro il Como, 2-1 all’Olimpico - Nella 27esima giornata di Serie A, la Roma supera il Como 2-1 in rimonta, conquistando così la quarta vittoria consecutiva in campionato. All’Olimpico, il primo tempo si chiude in parità, ma al 44’ è Da Cunha a sbloccare il match, approfittando di una disattenzione difensiva dei capitolini. Nella ripresa, Ranieri effettua un cambio decisivo: Saelemaekers entra in campo e segna il gol del pareggio al 61’. 🔗laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio Live Tracker: in campo Parma-Inter (1-2), il Como vince 3-1 contro il Monza; Roma-Como 2-1: Saelemaekers e Dovbyk guidano la rimonta romanista, Ranieri vince ancora; Primavera 2 Girone A, il Como 1907 vince il big match in casa della Virtus Entella e continua a tallonare la capolista Parma; Ingenuità Fadera: il Como resta in 10, il Bologna ne approfitta, vince e aggancia la Juve. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan torna a vincere a Venezia, il Como batte il Genoa e conquista la salvezza - Il Milan ritrova il sorriso in campionato, imponendosi 2-0 al Penzo contro un Venezia combattivo ma poco fortunato. I rossoneri, reduci da una serie di risultati altalenanti, sbloccano il match grazie ... 🔗sport.tiscali.it

La Roma vince contro il Como e si porta a meno 2 dalla Fiorentina. Il racconto della partita e la classifica - Prima occasione al 10' con un colpo di testa di Kempf ... Lo scrive TMW L'articolo La Roma vince contro il Como e si porta a meno 2 dalla Fiorentina. Il racconto della partita e la classifica ... 🔗msn.com

Il Como vince contro il Torino: a Fabregas basta il gol di Douvikas - La squadra guidata dallo spagnolo non sbaglia la sfida del Sinigaglia e si allontana dalla zona retrocessione. Tensione nel finale per il gol annullato a Vanoli ... 🔗msn.com