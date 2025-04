Adesso l’Inter rischia grosso | scatta la denuncia dirigenti coinvolti

l’Inter vive una situazione delicata non solo sul campo, ma anche per le ultime notizie riguardo la Curva dopo le ultime parole di Roberto Saviano l’Inter sta vivendo una situazione molto particolare della sua stagione. Le sconfitte contro Bologna e Milan l’hanno complicata, non ha più la possibilità di vincere il triplete. C’è il Barcellona . L'articolo Adesso l’Inter rischia grosso: scatta la denuncia, dirigenti coinvolti Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Adesso l’Inter rischia grosso: scatta la denuncia, dirigenti coinvolti Leggi su Temporeale.info vive una situazione delicata non solo sul campo, ma anche per le ultime notizie riguardo la Curva dopo le ultime parole di Roberto Savianosta vivendo una situazione molto particolare della sua stagione. Le sconfitte contro Bologna e Milan l’hanno complicata, non ha più la possibilità di vincere il triplete. C’è il Barcellona . L'articololaTemporeale Quotidiano.

Cosa riportano altre fonti

Il calendario "tifa" Napoli: perché l'Inter rischia grosso - Il calendario dice Napoli, non solo perché se l'Inter arriva in fondo a tutte le competizioni ha il doppio delle partite da giocare (cinque di Champions e tre di Coppa Italia da sommare alle 8 di campionato). In comune ci sono la trasferta a Parma (la prossima per i nerazzurri, la penultima per i partenopei) e quella temibilissima a Bologna contro la squadra più in forma di tutte (la prossima per i partenopei, tra tre giornate per i nerazzurri), il resto pende dalla parte del Napoli che non ha altre big da affrontare mentre l'Inter deve ancora ospitare Roma e Lazio. 🔗liberoquotidiano.it

Rivoluzione Inter, Inzaghi rischia grosso: si pensa al sostituto - In casa Inter i prossimi giorni saranno decisivi e la società fa alcune valutazioni in vista del prossimo futuro. Pochi giorni e il futuro dell’Inter potrebbe rischiare di prendere una piega o un’altra, e tutto ovviamente dipende dai risultati. Arrivare a giocarsi tutto a fine Aprile è già una bella cosa ma perdere tutto potrebbe essere davvero drammatico e potrebbe poi accadere davvero di tutto. Tanti giocatori si giocano il proprio futuro e lo stesso Inzaghi potrebbe addirittura rischiare. 🔗tvplay.it

Simone Inzaghi rischia grosso: caos Inter, la decisione clamorosa del tecnico - Simone Inzaghi è nei guai: caos Inter, il tecnico ha preso una decisione clamorosa Simone Inzaghi rischia grosso: caos Inter, la decisione clamorosa del tecnico – SerieAnewsIl pareggio contro il Napoli può essere anche visto come il bicchiere mezzo pieno. Insomma, i nerazzurri possono rammaricarsi non poco per i due punti persi al Maradona, considerato come Billing abbia segnato solo all’87’. C’è però da evidenziare come i nerazzurri, a Napoli, abbiano giocato quasi da provinciale. 🔗serieanews.com

Su questo argomento da altre fonti

Adesso l’Inter rischia grosso: scatta la denuncia, dirigenti coinvolti; IL COMMENTO - Incocciati: L'Inter rischia grosso, il Napoli adesso ci crede ancora di più; Incocciati: Senza trofei sarebbe un fallimento, con il potenziale che ha l'Inter. Ora rischia grosso; Napoli, il calendario tifa Antonio Conte: perché l'Inter rischia grosso | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Adesso l’Inter rischia grosso: scatta la denuncia, dirigenti coinvolti - Attacco all'Inter in diretta da parte del giornalista e scrittore Roberto Saviano che coinvolge anche i dirigenti ... 🔗temporeale.info

Incocciati: "L'Inter rischia grosso, ma il Napoli non deve commettere questo errore" - Nel corso della trasmissione "Maracanà", ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex calciatore di Milan e Napoli. Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni: "Vittoria del Mi ... 🔗msn.com

Perché l’Inter a Parma ha rischiato grosso? L’ex difensore risparmia l’allenatore e punta il dito su altri - Leggi l’articolo completo Perché l’Inter a Parma ha rischiato grosso? L’ex difensore risparmia l’allenatore e punta il dito su altri, su Notizie Inter. 🔗calcioblog.it