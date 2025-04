Amici Malgioglio si rifiuta di votare e salta l' eliminazione | Maria puoi licenziarmi ma io non voglio mandare a casa Chiara o Trigno

Malgioglio ha detto di no: lui non vuole votare per l'eliminazione del talento. Nella sesta puntata del serale di Amici sono finiti al ballottaggio finale la ballerina Chiara e il. Leggo.it - Amici, Malgioglio si rifiuta di votare e salta l'eliminazione: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio mandare a casa Chiara o Trigno» Leggi su Leggo.it Cristianoha detto di no: lui non vuoleper l'del talento. Nella sesta puntata del serale disono finiti al ballottaggio finale la ballerinae il.

TrigNO e Chiara al ballottaggio ad Amici 24, ma Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare: "Nessuna eliminazione" - Nessuna eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici 24. Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare, facendo saltare il ballottaggio tra TrigNo e Chiara.

Amici Serale, giudice si rifiuta di votare al ballottaggio: interviene Maria De Filippi - La sesta puntata del Serale di Amici 24, registrata il 24 aprile 2025 e trasmessa il 26 aprile, ha riservato un momento di grande tensione. Al ballottaggio finale sono finiti TrigNO e Chiara, coppia sia nella vita che nel talent. Cristiano Malgioglio, membro della giuria, ha manifestato difficoltà nel scegliere chi eliminare, creando un’atmosfera carica di emozione e incertezza. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto grazie alle anticipazioni fornite da Super Guida TV. 🔗anticipazionitv.it

