Mosca | Molte posizioni coincidenti tra Usa e Russia L’Ue | Ucraina fuori dalla Nato? Per aggredirla di nuovo

Russia delle ultime settimane, non ultimo quello di Kiev, avevano complicato le cose tanto che ieri perfino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio sui social aveva espresso la sua impazienza nei confronti di Vladimir Putin: “Mi prendi in giro?”. Ora, almeno a parole, sembra tornare una schiarita all’orizzonte di eventuali trattative per una tregua in Ucraina. Dice Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, alla tv Rossiya 1: “La visione di Trump sulla situazione relativa al conflitto in Ucraina coincide in gran parte con la posizione della Russia”. “Ci sono molti elementi che coincidono davvero” aggiunge Peskov. “I lavori per risolvere la situazione continuano”, spiega, ma “non possono essere svolti in forma pubblica, ma solo in forma discreta”.Il dibattito rimane acceso anche in Europa. Ilfattoquotidiano.it - Mosca: “Molte posizioni coincidenti tra Usa e Russia”. L’Ue: “Ucraina fuori dalla Nato? Per aggredirla di nuovo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it I raid delladelle ultime settimane, non ultimo quello di Kiev, avevano complicato le cose tanto che ieri perfino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio sui social aveva espresso la sua impazienza nei confronti di Vladimir Putin: “Mi prendi in giro?”. Ora, almeno a parole, sembra tornare una schiarita all’orizzonte di eventuali trattative per una tregua in. Dice Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, alla tv Rossiya 1: “La visione di Trump sulla situazione relativa al conflitto incoincide in gran parte con la posizione della”. “Ci sono molti elementi che coincidono davvero” aggiunge Peskov. “I lavori per risolvere la situazione continuano”, spiega, ma “non possono essere svolti in forma pubblica, ma solo in forma discreta”.Il dibattito rimane acceso anche in Europa.

