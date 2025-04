Niente rinnovo e addio l’Inter ha scelto il dopo Inzaghi | pronto anche il primo colpo

Dentro o fuori e questa volta le mezze misure non ci sono. l'Inter si gioca tutto nelle prossime partite e lo fa da squadra che ha giocato più di tutti in Italia. Un'annata frenetica ed estenuante per i nerazzurri che ora sembra stia presentando il conto: contro Bologna e Milan, la formazione di Inzaghi è apparsa stanca, forse più di testa che di fisico. Questo però non è il tempo di cedere alle difficoltà, anzi è proprio quello in cui trovare energie inaspettate per l'ultimo sprint. Servirà per il campionato, dopo prosegue il testa a testa con il Napoli, ma servirà anche per la Champions con la semifinale con il Barcellona per proseguire il sogno.

