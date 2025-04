Palestina | il presidente Abbas nomina il probabile successore

presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, nomina il suo probabile successore. Si tratta del suo stretto collaboratore Hussein al-Sheikh. Il presidente della Palestina Abbas nomina il probabile successore: chi è? Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha nominato il suo stretto collaboratore Hussein al-Sheikh come primo vicepresidente in assoluto dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP).

