Stramaccioni prevede | La Roma si difenderà attaccando l’Inter

Stramaccioni si è pronunciato nel pre-partita della sfida del Campionato italiano tra Inter e Roma. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Andrea Stramaccioni si è così espresso a DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Roma: «l’Inter di Inzaghi non ci ha abituato a due sconfitte consecutive, per cui sono curioso di vederne la reazione. I nerazzurri sono molto esperti, ci sono tanti allenatori in gruppo, di conseguenza immagino che avranno la carica giusta contro la Roma. Di fronte ci sarà una squadra che ha fatto una striscia di risultati utili molto importante. Ho parlato con Thuram, mi ha detto che sta meglio. Questo può essere un segnale per il futuro. Il ritorno di Dumfries, secondo me, è importante perché ora i nerazzurri possono fare entrambi i quinti titolari a disposizione. Ci sarà anche Zielinski, che nel finale di stagione potrà aiutare i nerazzurri». Inter-news.it - Stramaccioni prevede: «La Roma si difenderà attaccando l’Inter» Leggi su Inter-news.it si è pronunciato nel pre-partita della sfida del Campionato italiano tra Inter e. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Andreasi è così espresso a DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-: «di Inzaghi non ci ha abituato a due sconfitte consecutive, per cui sono curioso di vederne la reazione. I nerazzurri sono molto esperti, ci sono tanti allenatori in gruppo, di conseguenza immagino che avranno la carica giusta contro la. Di fronte ci sarà una squadra che ha fatto una striscia di risultati utili molto importante. Ho parlato con Thuram, mi ha detto che sta meglio. Questo può essere un segnale per il futuro. Il ritorno di Dumfries, secondo me, è importante perché ora i nerazzurri possono fare entrambi i quinti titolari a disposizione. Ci sarà anche Zielinski, che nel finale di stagione potrà aiutare i nerazzurri».

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scatta il piano sicurezza della polizia a Roma per le esequie di Papa Francesco: cosa prevede - Superficie, sottosuolo e visione aerea: la task force messa in atto dalla Polizia di Stato in questi giorni per le esequie di Papa Francesco impiega centinaia di agenti a terra e anche sul fiume Tevere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, Stramaccioni in vista dell’Athletic: “Ritorno a Bilbao non semplice” - Partita dopo partita la Roma sta cercando di raddrizzare una stagione nata male e che l’arrivo di Claudio Ranieri ha decisamente cambiato. Il prossimo step sarà giovedì 13 marzo, quando i giallorossi faranno visita all’Athletic Bilbao per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Di questa gara e di altri temi d’attualità ha parlato Andrea Stramaccioni, intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo su Teleradiostereo. 🔗sololaroma.it

Morte Papa Francesco, metro bus e treni a Roma: le strade chiuse e cosa prevede il piano trasporti - Bus e metro ancora potenziati, un piano straordinario per gestire i treni che attraversano la capitale: ecco il piano trasporti per muoversi a Roma in questi giorni dopo la morte di Papa Francesco avvenuta ieri mattina.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Udinese-Roma 0-1 | Giallorossi brutti e vincenti: Stramaccioni protesta per l'arbitraggio; Inter-Roma 1-3 | Cassano non basta, nerazzurri annichiliti; Stramaccioni elogia Ranieri e la Roma: “Chi meglio di lui? Bilbao sarà dura”; Lazio, Stramaccioni elogia Romagnoli: Ha da sempre difeso la sua lazialità anche nelle giovanili.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online