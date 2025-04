Palermo sparatoria in piazza a Monreale | tre morti Ipotesi commando dallo Zen

morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, Comune a 10 chilometri da Palermo a seguito di una rissa nata tra un gruppo di palermitani e un altro composto da ragazzi Monrealesi. Nell’agguato sono rimaste ferite altre due persone di 33 anni e 16 anni: non sarebbero in pericolo di vita. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le vittime, tutte di Monreale, sono Massimo Pirozzo di 26 anni, Salvatore Turdo di 23 anni e Andrea Miceli, di 26 anni. Miceli inizialmente era rimasto gravemente ferito. Gli ospedali sono stati presi d'assalto dai parenti e dagli amici. Strazianti le scene quando i genitori sono entrati per il riconoscimento delle vittime. A effettuare l'agguato, secondo quanto trapela da fonti investigative, sarebbe stato un commando composto da almeno otto, forse 10 persone, proveniente dallo Zen. Tg24.sky.it - Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: tre morti. Ipotesi commando dallo Zen Leggi su Tg24.sky.it Tre giovani sononella notte in unaavvenuta inDuomo a, Comune a 10 chilometri daa seguito di una rissa nata tra un gruppo di palermitani e un altro composto da ragazzisi. Nell’agguato sono rimaste ferite altre due persone di 33 anni e 16 anni: non sarebbero in pericolo di vita. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le vittime, tutte di, sono Massimo Pirozzo di 26 anni, Salvatore Turdo di 23 anni e Andrea Miceli, di 26 anni. Miceli inizialmente era rimasto gravemente ferito. Gli ospedali sono stati presi d'assalto dai parenti e dagli amici. Strazianti le scene quando i genitori sono entrati per il riconoscimento delle vittime. A effettuare l'agguato, secondo quanto trapela da fonti investigative, sarebbe stato uncomposto da almeno otto, forse 10 persone, provenienteZen.

