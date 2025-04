Marotta a Dazn | Inter consapevole di recitare un ruolo importante Thuram? Sono convito che possa farcela per mercoledì Poi il ricordo di Jair

Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua prima del match contro la Roma in campionatoIntervenuto nel corso del prepartita di Inter Roma, match valevole per il 34° turno del campionato di Serie A, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.LO STATO DI SALUTE DELL’Inter – «Lo stato d’animo è quello di una squadra che è consapevole oggi di recitare un ruolo importante, affrontare una squadra come la Roma è molto impegnativo in un momento dove l’aspetto mentale gioca un ruolo molto importante».COME STA Thuram? – «Sta recuperando lentamente, io Sono molto ottimista. Spero ma Sono anche convinto che ce la possa fare per mercoledì».SULLA SCOMPARSA DI Jair – «Ho avuto modo di vederlo e apprezzarne le qualità, le emozioni che generava con le sue folate sulla fascia. Internews24.com - Marotta a Dazn: «Inter consapevole di recitare un ruolo importante, Thuram? Sono convito che possa farcela per mercoledì». Poi il ricordo di Jair Leggi su Internews24.com Il presidente e amministratore delegato dell’, Beppe, ha voluto dire la sua prima del match contro la Roma in campionatovenuto nel corso del prepartita diRoma, match valevole per il 34° turno del campionato di Serie A, il presidente dei nerazzurri Beppeha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di.LO STATO DI SALUTE DELL’– «Lo stato d’animo è quello di una squadra che èoggi diun, affrontare una squadra come la Roma è molto impegnativo in un momento dove l’aspetto mentale gioca unmolto».COME STA? – «Sta recuperando lentamente, iomolto ottimista. Spero maanche convinto che ce lafare per».SULLA SCOMPARSA DI– «Ho avuto modo di vederlo e apprezzarne le qualità, le emozioni che generava con le sue folate sulla fascia.

