Rinvenuto cadavere di un uomo nel lago Lucrino a Pozzuoli giallo sull' identità | in corso le indagini

Rinvenuto un cadavere non ancora identificato nel lago Lucrino a Pozzuoli: sul caso indagano i carabinieri

Cadavere di un uomo in campagna fra Villa Castelli e Grottaglie Rinvenuto in serata - Il corpo senza vita di un 69enne è stato rinvenuto in serata in una zona di campagna fra Villa Castelli e Grottaglie, paese quest’ultimo di cui era originario l’uomo. In giornata aveva effettuato lavori di potatura in campagna di un amico. Sul posto i carabinieri, i tecnici dello Spesal e i soccorritori ai quali non è rimasto che constatare il decesso dovuto forse a cause naturali. L'articolo Cadavere di un uomo in campagna fra Villa Castelli e Grottaglie <small class="subtitle">Rinvenuto in serata</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Pozzuoli, rinvenuto un cadavere nel lago Lucrino - Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un’età apparente di circa cinquant’anni. Ovviamente gli accertamenti sono ancora in fase embrionale ma non si escludono le ipotesi malore e suicidio. I carabinieri sono sul posto per i rilievi. Indagini in corso. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Pozzuoli, rinvenuto un cadavere nel lago Lucrino proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Cadavere nel lago di Lucrino: identificazione in corso dell'identità dell'uomo - I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un’età apparente di circa cinquant’anni. Gli accertamenti sono ancora in fase embrionale e non viene esclusa alcuna ipotesi, ma al momento di vocifera di un possibile... 🔗napolitoday.it

