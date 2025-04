Calciomercato Inter il nome nuovo per la difesa arriva dal… Barcellona! Sarà l’osservato speciale mercoledì

Calciomercato Inter, il nome nuovo per la difesa arriva dal. Barcellona! Sarà l’osservato speciale mercoledì in Champions LeagueGli uomini del Calciomercato Inter lavorano a fari spenti anche per il difensore da dover acquistare per rinfoltire e ringiovanire il reparto arretrato del prossimo anno. Stando a quanto fa sapere il noto giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un nuovo profilo estero. Si tratta di un calciatore del Barcellona, che Sarà dunque l’osservato speciale già a partire da mercoledì, nella gara d’andata delle semifinali di Champions League.Calciomercato Inter – «Intanto per quanto riguarda la difesa il nome più caldo resta quello di Beukema ma i nerazzurri seguono anche Lucumi. Un altro nome che piace è Garcia del Barcellona, che proprio mercoledì prossimo Sarà avversario dell’Inter nella semifinale di andata di Champions League». Internews24.com - Calciomercato Inter, il nome nuovo per la difesa arriva dal… Barcellona! Sarà l’osservato speciale mercoledì Leggi su Internews24.com , ilper ladal.in Champions LeagueGli uomini dellavorano a fari spenti anche per il difensore da dover acquistare per rinfoltire e ringiovanire il reparto arretrato del prossimo anno. Stando a quanto fa sapere il noto giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino unprofilo estero. Si tratta di un calciatore del, chedunquegià a partire da, nella gara d’andata delle semifinali di Champions League.– «Intanto per quanto riguarda lailpiù caldo resta quello di Beukema ma i nerazzurri seguono anche Lucumi. Un altroche piace è Garcia del, che proprioprossimoavversario dell’nella semifinale di andata di Champions League».

