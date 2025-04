Cristante a Dazn | Oggi è una gara difficile Inter fortissima! Al minimo errore ti segnano…

Cristante a Dazn: «Oggi è una gara difficile, Inter fortissima! Al minimo errore ti segnano.» Le parole del centrocampista della RomaIntervistato nel pre gara di Inter Roma, Bryan Cristante ha parlato cosi ai microfoni di Dazn:LE PAROLE «Sappiamo l'importanza della partita, queste gare di fine stagione contano davvero. Oggi è bella e difficile, può darci tanto in ottica Champions e dobbiamo provarci. L'Inter è fortissima, si sta giocando il campionato. Conosciamo la loro forza nelle ripartenze e nel gioco. Dovremo stare sempre concentrati, al minimo errore ti segnano»LE FORMAZIONI UFFICIALIInter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.

Cosa riportano altre fonti

Su questo argomento da altre fonti

