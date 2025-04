Tra Thuram e i prossimi impegni parla Marotta | Solo una cosa da dire alla squadra

parla il presidente nerazzurro poco prima della sfida contro la Roma: focus anche sui prossimi impegni e non SoloPer Inter e Roma una gara decisiva in quel di San Siro. I nerazzurri sono reduci da una pesante sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la seconda consecutiva dopo il ko di Bologna a Pasqua. La Roma invece è reduce da 17 risultati utili consecutivi in campionato e punta a risalire in classifica con la speranza di qualificarsi in Champions League.Inter-Roma, Marotta su gara e futuro (LaPresse) – calciomercato.itA tal proposito Beppe Marotta, presidente del club nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ della gara, ma anche dei prossimi impegni di campionato, oltre alle condizioni di Marcus Thuram, uno dei grandi assenti delle ultime uscite.Stato d’animo: “Lo stato d’animo è quello di una squadra consapevole di recitare ruolo importante in un momento dove aspetto mentale gioca ruolo molto importante”. Calciomercato.it - Tra Thuram e i prossimi impegni, parla Marotta: “Solo una cosa da dire alla squadra” Leggi su Calciomercato.it Inter,il presidente nerazzurro poco prima della sfida contro la Roma: focus anche suie nonPer Inter e Roma una gara decisiva in quel di San Siro. I nerazzurri sono reduci da una pesante sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la seconda consecutiva dopo il ko di Bologna a Pasqua. La Roma invece è reduce da 17 risultati utili consecutivi in campionato e punta a risalire in classifica con la speranza di qualificarsi in Champions League.Inter-Roma,su gara e futuro (LaPresse) – calciomercato.itA tal proposito Beppe, presidente del club nerazzurro, hato ai microfoni di ‘DAZN’ della gara, ma anche deidi campionato, oltre alle condizioni di Marcus, uno dei grandi assenti delle ultime uscite.Stato d’animo: “Lo stato d’animo è quello di unaconsapevole di recitare ruolo importante in un momento dove aspetto mentale gioca ruolo molto importante”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nigeria, i convocati per i prossimi impegni: Chukwueze rappresenta il Milan - Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, è stato convocato dalla Nigeria per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 🔗pianetamilan.it

Napoli-Inter, Thuram parla a DAZN - Napoli-Inter è alle porte. Il big match di Sabato alle 18.00 è molto atteso e potrà dirci chi potrà maggiormente ambire al titolo di nuovo Campione d’Italia. Il Napoli conterà diverse assenze: spiccano quelle di Neres ed Anguissa. L’Inter sarà contata sulle fasce, ma potrà contare sul lavoro del rientrante Thuram. Proprio Marcus Thuram ha parlato della sfida di domani contro il Napoli nell’intervista a DAZN. 🔗terzotemponapoli.com

Thuram a rischio per Barcellona-Inter. In Spagna si parla di ‘pretattica’ - Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una precisa strategia condotta dal tecnico Simone Inzaghi. LA SITUAZIONE – Marcus Thuram manca dal campo dal ritorno dei quarti di Champions League, contro il Bayern Monaco che hanno consegnato l’accesso alle semifinali all’Inter. Il calciatore francese, a causa di un affaticamento evidentemente non di grado secondario, non riesce a tornare in condizione per allenarsi in gruppo in vista dei prossimi impegni. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Tra Thuram e i prossimi impegni, parla Marotta: Solo una cosa da dire alla squadra; Inter, si ferma Thuram: le condizioni e quando può rientrare; L'Inter perde Marcus Thuram per infortunio; Inter in ansia per Thuram, problema alla coscia: quante partite salta il francese?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Thuram a rischio per Barcellona-Inter. In Spagna si parla di ‘pretattica’ - Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inzaghi: «Inter, no alibi stanchezza! Dumfries, Zielinski e Thuram con al Roma…» - Inzaghi dopo Inter-Milan 0-3, in conferenza stampa commenta con grande rammarico la sfida persa in casa contro i rossoneri. Ma il tecnico non cerca alibi - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter, chi gioca al posto di Thuram? - Visualizzazioni: 22 Inter-Thuram. Dopo l’infortunio di Thuram chi prenderà il suo posto in vista dei prossimi impegni che attendo i nerazzurri. Ecco i dettagli: A causa dell’affaticamento muscolare ac ... 🔗calciostyle.it