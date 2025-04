Testo e significato di Papa Nero i Pitura Freska tornano virali dopo la morte di Papa Francesco

Pitura Freska sono tornati virali con Papa Nero, canzone con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1997 e finiti nella Classifica Viral di Spotify dopo la morte di Papa Francesco. Leggi su Fanpage.it sono tornaticon, canzone con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1997 e finiti nella Classifica Viral di Spotifyladi

