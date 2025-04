Il Como dei vip è salvo Fabregas ora può ambire a palcoscenici più importanti

Como dei vip è salvo, Fabregas ora può ambire a palcoscenici più importantiIl Como è salvo e ora il suo tecnico, Fabregas, può ambire a squadre di livello superiore. È stato accostato anche al Milan. Il gol di Strefezza basta e avanza ai comaschi per vincere contro il Genoa di Vieira. Salvezza raggiunta anche grazia alla contemporanea sconfitta del Venezia ad opera del Milan (0-2, Pulisic e Gimenez). Dopo 11 vittorie, nove pareggi e 14 sconfitte, il Como raggiunge i 42 punti mettendo in sicurezza la sua permanenza in Serie A.Fabregas ha sentito tante critiche nel corso del campionato, colpevole di ostinarsi a giocare un calcio aperto, votato all’attacco con parecchie amnesie in difesa. Tante le partite condotte in vantaggio grazie all’estro e alla qualità di Nico Paz, Strefezza, Diao (arrivato a gennaio), Da Cunha, Fadera. Ilnapolista.it - Il Como dei vip è salvo, Fabregas ora può ambire a palcoscenici più importanti Leggi su Ilnapolista.it Ildei vip èora puòpiùIle ora il suo tecnico,, puòa squadre di livello superiore. È stato accostato anche al Milan. Il gol di Strefezza basta e avanza ai comaschi per vincere contro il Genoa di Vieira. Salvezza raggiunta anche grazia alla contemporanea sconfitta del Venezia ad opera del Milan (0-2, Pulisic e Gimenez). Dopo 11 vittorie, nove pareggi e 14 sconfitte, ilraggiunge i 42 punti mettendo in sicurezza la sua permanenza in Serie A.ha sentito tante critiche nel corso del campionato, colpevole di ostinarsi a giocare un calcio aperto, votato all’attacco con parecchie amnesie in difesa. Tante le partite condotte in vantaggio grazie all’estro e alla qualità di Nico Paz, Strefezza, Diao (arrivato a gennaio), Da Cunha, Fadera.

