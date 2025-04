MotoGp | Jerez vince Alex Marquez terzo Bagnaia

Alex Marquez su Ducati del team Gresini ha vinto il Gran Premio di Jerez de la Frontera classe MotoGp. Terza la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia dietro anche a Fabio Quartararo su Yamaha, secondo. Cade ad inizio gara Marc Marquez sull'altra Ducati ufficiale, si rialza, riparte e alla fine chiude in dodicesima posizione

MotoGp, in Thailandia vince Marc Marquez. Secondo il fratello Alex - AGI - Stesso podio e stesse posizioni della Sprint. Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince il Gran Premio della Thailandia, disputato sul circuito di Chang. Secondo posto per Alex Marquez (Ducati Gresini): per la prima volta nella storia in top class due fratelli occupano le prime due posizioni di un gran premio. Terzo, invece, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Non è stata una gara semplice per Marc Marquez, alle prese con un problema di pressione della gomma anteriore, probabilmente troppo bassa. 🔗agi.it

MotoGp, Argentina: vince Marc Marquez davanti ad Alex - Implacabile Marc Marquez. Il pilota della Ducati vince anche a Termas de Rio Hondo facendo quattro su quattro tra Thailandia e Argentina. Lo spagnolo ha preceduto il fratello Alex, ancora secondo con la Ducati del Team Gresini, rimasto in testa nella fase centrale della gara prima di subire il sorpasso del leader del mondiale negli ultimi giri. Completa il podio Franco Morbidelli, terzo con la Ducati VR46 e di nuovo sul podio per la prima volta dopo tre anni. 🔗lapresse.it

Gp del Qatar di MotoGp, dominio Marquez nella Sprint: vince Marc, Alex secondo. Ottavo Bagnaia - Marc Marquez trionfa nella gara Sprint del Gp del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale si aggiudica la gara corta di oggi, sabato 12 aprile, partendo dalla pole position: il successo vale il ritorno in vetta alla classifica iridata con 98 punti. Marquez precede la Ducati Gresini del fratello Alex, ancora una volta secondo e ora costretto a inseguire nella classifica generale con 96 punti. 🔗ilfaroonline.it

MotoGP Jerez: Alex Marquez vince ed è il nuovo leader. Bagnaia sul podio, Marc Marquez cade - Il centauro del team Gresini ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in MotoGP. Quartararo chiude in seconda posizione ... 🔗msn.com

MotoGP Spagna: vince Marquez ma è Alex davanti a Quartararo e Bagnaia. Marc cade, rientra e chiude 12° - Il racconto in diretta del GP di Spagna. Si corre sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle ore 14.00 di domenica 27 aprile 2025 ... 🔗sport.virgilio.it

MotoGp: Jerez, vince Alex Marquez, terzo Bagnaia - (ANSA) - ROMA, 27 APR - Alex Marquez su Ducati del team Gresini ha vinto il Gran Premio di Jerez de la Frontera classe MotoGp. Terza la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia dietro anche a Fabio Quart ... 🔗tuttosport.com