Stipendi docenti e Ata | gap salariale e iper-tassazione Anief torna all’Aran il 7 maggio

Stipendi di docenti e personale Ata risultano ancora significativamente inferiori rispetto alla media della Pubblica Amministrazione europea. Il sindacato Anief torna a chiedere aumenti salariali, evidenziando un divario di oltre 4.000 euro l’anno. Il 7 maggio riprenderanno le trattative all’Aran per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del personale Istruzione e Ricerca relativo al . Stipendi docenti e Ata: gap salariale e iper-tassazione, Anief torna all’Aran il 7 maggio Scuolalink. Scuolalink.it - Stipendi docenti e Ata: gap salariale e iper-tassazione, Anief torna all’Aran il 7 maggio Leggi su Scuolalink.it Glidie personale Ata risultano ancora significativamente inferiori rispetto alla media della Pubblica Amministrazione europea. Il sindacatoa chiedere aumenti salariali, evidenziando un divario di oltre 4.000 euro l’anno. Il 7riprenderanno le trattativeper il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del personale Istruzione e Ricerca relativo al .e Ata: gapil 7Scuolalink.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stipendi docenti e ATA: da 29 euro a 9 euro lordi in più nel 2025 con indennità di vacanza contrattuale. Importi provvisori, ecco perché. TABELLE - La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le tabelle dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025-2027. C’è una differenza importante sul calcolo effettuato per il comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo Stipendi docenti e ATA: da 29 euro a 9 euro lordi in più nel 2025 con indennità di vacanza contrattuale. Importi provvisori, ecco perché. TABELLE sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Stipendi docenti e ATA, Naddeo (Aran): “Affrontare le disparità retributive tra i vari comparti” - L'Aran, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, è intervenuta in audizione alla Camera dei Deputati per discutere il disegno di legge di conversione del decreto 14 marzo 2025, n. 25, che introduce disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. L'audizione si è svolta presso l'Aula della Commissione Lavoro, davanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro. 🔗orizzontescuola.it

Scuola, Vannini (Uil Campania): Ad aprile nuovi tagli agli stipendi di docenti e personale ATA - Dovevano arrivare aumenti, sono arrivati tagli. In questi giorni, migliaia di docenti e personale ATA hanno scoperto una riduzione fino a 300 euro del proprio stipendio rispetto ai mesi precedenti. A denunciarlo è Roberta Vannini, segretaria regionale della UIL Scuola RUA Campania. “È uno schiaffo alla scuola – afferma -. Non si può, in campagna elettorale, mettere al centro dei programmi l’istruzione e poi tagliare risorse a chi ogni giorno garantisce il funzionamento delle nostre scuole. 🔗ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

SCUOLA - Stipendi, docenti e Ata indietro di 6mila euro l’anno. Per ridurre il gap Anief opera su due fronti: emendamenti al decreto PA e contrattazione all’Aran, il 30 aprile riprendono le trattative; Anief: Stipendi docenti e Ata iper-tassati e sotto di oltre 4mila euro rispetto a media PA-UE. Il 7 maggio torneremo a battere cassa all’Aran; Stipendi docenti e personale ATA indietro di 6000 euro all’anno: si lavora su due fronti; Stipendi docenti e Ata, l’aumento di gennaio confermato per mesi: ad aprile altra indennità in attesa del nuovo Ccnl. Snals e Anief battono cassa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Anief: “Stipendi docenti e Ata iper-tassati e sotto di oltre 4mila euro rispetto a media PA-UE. Il 7 maggio torneremo a battere cassa all’Aran” - “Sull’aumento degli stipendi del personale scolastico il sindacato Anief non arretra: c’è un gap troppo grande rispetto agli altri impiegati pubblici, addirittura di 6.000 euro l’anno rispetto ai dipe ... 🔗orizzontescuola.it

Stipendi, docenti e Ata indietro di 6mila euro l’anno. Per ridurre il gap Anief opera su due fronti - “Bisogna recuperare il gap stipendiale anche tra il personale ... incrementi retributivi personale Ata ed ex Dsga, stop a trattenuta Enam. Si tratta di indennità e cambiamenti importanti ... 🔗orizzontescuola.it

PA, novità per tutelare stipendi dipendenti pubblici, docenti e ATA: decisiva azione Anief - (Teleborsa) - Gli stipendi dei dipendenti pubblici, a partire da quelli di docenti e personale Ata, sono sempre più intaccati dal crescere del costo della vita e le prospettive non sono rosee perché g ... 🔗teleborsa.it