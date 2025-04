Il gorgonzola protagonista a Tuttofood 2025 con gli studenti dell' istituto Ravizza

Il gorgonzola Dop si presenta a Tuttofood, in programma dal 5 all'8 maggio a Milano, insieme agli studenti del Ravizza. A Tuttofood nelle giornate del 5, 6 e 7 maggio, gli allievi dell'istituto Ravizza di Novara si cimenteranno nella preparazione di.

