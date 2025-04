L’affondo del giudice Errede | Nessuna indagine su Congedo perché ero scomodo

giudice Pietro Errede contro il suo principale accusatore, il politico e commercialista leccese Saverio Congedo che, con la sua denuncia, mise in moto il procedimento su incarichi assegnati ad hoc nel tribunale di Lecce ad avvocati e professionisti in cambio. Lecceprima.it - L’affondo del giudice Errede: “Nessuna indagine su Congedo perché ero scomodo” Leggi su Lecceprima.it POTENZALECCE - Torna all’attacco ilPietrocontro il suo principale accusatore, il politico e commercialista leccese Saverioche, con la sua denuncia, mise in moto il procedimento su incarichi assegnati ad hoc nel tribunale di Lecce ad avvocati e professionisti in cambio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A, Giudice Sportivo 31ª giornata: nessuna squalifica per l’Inter! - Dopo la trentunesima giornata di Serie A arrivano le decisione del Giudice Sportivo. Nessun provvedimento nei confronti dell’Inter o dei suoi calciatori. I PROVVEDIMENTI – La trentunesima giornata di Serie A si è appena conclusa, con il Giudice Sportivo che ha adottato i suoi provvedimenti in vista del prossimo turno di Campionato. A proposito di verdetti, uno riguarda quanto accaduto in Parma-Inter, sfida pareggiata dai nerazzurri con il punteggio di 2-2. 🔗inter-news.it

Giudice sportivo, Bastoni e Mkhitaryan out per Inter-Roma: nessuna sanzione per i giallorossi - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla trentatreesima giornata di di Serie A, con alcune partite già disputate e quattro (Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus) che saranno recuperate mercoledì alle 18:30, dopo il rinvio per la scomparsa di Papa Francesco. Nessuna sanzione per la Roma Buone notizie per la Roma, che dopo il successo per 1-0 contro l’Hellas Verona, firmato da Eldor Shomurodov, non ha ricevuto alcuna sanzione. 🔗sololaroma.it

Detenuto pestato in carcere a Reggio, il giudice: “Non fu tortura perché non ci fu violenza gratuita - Le motivazioni dell'esclusione del reato nella condanna ai dieci agenti di polizia penitenziaria che il 3 aprile 2023 incappucciarono, denudarono e picchiarono un giovane carcerato 🔗repubblica.it

Cosa riportano altre fonti

L’affondo del giudice Errede: “Nessuna indagine su Congedo perché ero scomodo”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia