Ordine d’arrivo MotoGP GP Spagna 2025 | Alex Marquez trionfa Bagnaia 3 senza squilli Marc Marquez fuori dai 10 dopo la caduta

Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera si è assistito a una gara particolarmente intensa in cui la gestione delle gomme e la lettura dei momenti si sono rivelate fondamentali al fine della massimizzazione della prestazione.Dalla pole-position partiva il francese Fabio Quartararo. El Diablo è stato straordinario ieri nelle qualifiche, estraendo un potenziale insospettabile dalla Yamaha M1. Il legame con questa pista è speciale, ricordando il passato e le grandi prove sciorinate sul layout dell'Andalusia. Certo, mettersi dietro nel time-attack le Ducati è stato un gran bel colpo.Tuttavia ci si aspettava una risalita delle Rosse, un po' come è accaduto nella Sprint Race. Gara del sabato che ha sorriso, neanche a dirlo, a Marc Marquez.

