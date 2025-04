Roma Hummels | Ranieri è un leader naturale Mio debutto? Il peggiore possibile

Roma 27 aprile 2025 - Arrivato in estate con un curriculum da campione fatto e finito, la sua avventura con la Roma è stata ricca di alti e bassi, diventando però protagonista nel momento clou dell'annata. L'anno in giallorosso non è senza dubbio il più semplice della carriera di Mats Julian Hummels, ma questo non ha impedito al tedesco di diventare leader e protagonista di questa stagione capitolina. Con tutto questo sulle spalle, il difensore tedesco ha deciso di rilasciare una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A. Ecco le sue parole.Hummels: "Momenti difficili, ma ne siamo usciti”La prima domanda per il giocatore riguarda il suo adattamento all'Italia, in particolare al vivere a Roma. "Io volevo vivere una vita nuova, uscire dalla zona di confort e questo è quello che è successo. Sport.quotidiano.net - Roma, Hummels: “Ranieri è un leader naturale. Mio debutto? Il peggiore possibile” Leggi su Sport.quotidiano.net 27 aprile 2025 - Arrivato in estate con un curriculum da campione fatto e finito, la sua avventura con laè stata ricca di alti e bassi, diventando però protagonista nel momento clou dell'annata. L'anno in giallorosso non è senza dubbio il più semplice della carriera di Mats Julian, ma questo non ha impedito al tedesco di diventaree protagonista di questa stagione capitolina. Con tutto questo sulle spalle, il difensore tedesco ha deciso di rilasciare una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A. Ecco le sue parole.: "Momenti difficili, ma ne siamo usciti”La prima domanda per il giocatore riguarda il suo adattamento all'Italia, in particolare al vivere a. "Io volevo vivere una vita nuova, uscire dalla zona di confort e questo è quello che è successo.

