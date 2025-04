Cuciniamo insieme | cookies agli ovetti

Laverita.info - Cuciniamo insieme: cookies agli ovetti Leggi su Laverita.info I biscottoni farciti ormai si trovano in tutti gli alberghi del mondo e avendone nostalgia li abbiamo fatti usando non le gocce di cioccolata, ma gli avanzi delle uova di Pasqua. Ne è nata una ricetta buonissima, facile e soprattutto molto furba ispirata al riciclo intelligente.

Cuciniamo insieme: Cookies agli ovetti - Siamo debitori di questa ricetta a Carlotta, nostra figlia, che in Nuova Zelanda ha frequentato oltreché il liceo anche un corso di cucina e lì ha appreso l’arte dei cookies che come si sa nei paesi di cultura anglosassone, in particolare negli Usa, sono i biscottoni farciti di cioccolata per la colazione. D’accordo ve li trovate a piè di lista di ogni sito ormai, ma quelli sono i “biscotti” della pubblicità on line, quelli con cui cedete di fatto i vostri dati agli inserzionisti. 🔗panorama.it

