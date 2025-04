Tragedia nei cieli del Lazio | col deltaplano colpisce i cavi dell’alta tensione e precipita Niente da fare per il pilota del mezzo L’incidente questa mattina tra Sezze e Pontinia

Tragedia quella accaduta tra Sezze e Pontinia questa mattina, quando un uomo ha perso la vita durante un volo con il suo deltaplano a motore. L’incidente è avvenuto in una zona impervia e difficile da raggiungere, vicino alle sponde del fiume Ufente, in località Gricilli.La dinamica delL’incidenteLa vittima, un uomo di Artena, era in volo con il suo deltaplano, ma poco dopo il decollo ha segnalato alcuni problemi tecnici. Pochi istanti dopo, il velivolo ha urtato i cavi dell’alta tensione e, a causa della collisione, è precipitato al suolo. La segnaLazione di emergenza, arrivata tempestivamente al 112, ha fatto scattare il dispositivo di soccorso.I soccorsi e il recupero del corpoSul luogo delL’incidente sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Latina e i Carabinieri della Stazione di Sezze, coadiuvati da un’ambulanza. Dayitalianews.com - Tragedia nei cieli del Lazio: col deltaplano colpisce i cavi dell’alta tensione e precipita. Niente da fare per il pilota del mezzo. L’incidente questa mattina tra Sezze e Pontinia Leggi su Dayitalianews.com Unaquella accaduta tra, quando un uomo ha perso la vita durante un volo con il suoa motore.è avvenuto in una zona impervia e difficile da raggiungere, vicino alle sponde del fiume Ufente, in località Gricilli.La dinamica delLa vittima, un uomo di Artena, era in volo con il suo, ma poco dopo il decollo ha segnalato alcuni problemi tecnici. Pochi istanti dopo, il velivolo ha urtato ie, a causa della collisione, èto al suolo. La segnane di emergenza, arrivata tempestivamente al 112, ha fatto scattare il dispositivo di soccorso.I soccorsi e il recupero del corpoSul luogo delsono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Latina e i Carabinieri della Stazione di, coadiuvati da un’ambulanza.

