Un pre-Conclave per Becciu | l’ipotesi del voto dei Cardinali per scegliere il suo destino

Becciu potrebbe non prendere parte al prossimo Conclave. Il Cardinale Pietro Parolin ha sostenuto di essere in possesso di due lettere, firmate da Papa Francesco con una "F", che escluderebbero il cardinale sardo dalla votazione. Il diritto canonico, però, potrebbe non ritenerle valide e quindi l'unico modo per risolvere la questione sarebbe quello di organizzare un pre-ConclaveL'articolo Un pre-Conclave per Becciu: l’ipotesi del voto dei Cardinali per scegliere il suo destino proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Un pre-Conclave per Becciu: l’ipotesi del voto dei Cardinali per scegliere il suo destino Leggi su Ildifforme.it Angelopotrebbe non prendere parte al prossimo. Il Cardinale Pietro Parolin ha sostenuto di essere in possesso di due lettere, firmate da Papa Francesco con una "F", che escluderebbero il cardinale sardo dalla votazione. Il diritto canonico, però, potrebbe non ritenerle valide e quindi l'unico modo per risolvere la questione sarebbe quello di organizzare un pre-L'articolo Un pre-perdeldeiperil suoproviene da Il Difforme.

Cosa riportano altre fonti

Germania, nove giorni al voto: cresce Die Linke, spunta l’ipotesi di nuova coalizione - (Adnkronos) – A nove giorni dal voto anticipato in Germania, spunta l'ipotesi di una nuova coalizione a tre 'rosso-rosso-verde' sulla base dell'esito dell'ultimo sondaggio Forschungsgruppe Wahlen per la Zdf. L'inchiesta registra solo un leggero spostamento degli equilibri politici rispetto alla settimana precedente, ma fotografa la crescita di un punto percentuale del partito Die Linke (La […] 🔗periodicodaily.com

Referendum 2025, Magi e Landini a Palazzo Chigi: “Da governo ipotesi urne 8-9 giugno. Apertura sul voto agli studenti fuori sede” - Prima un flashmob davanti alla Camera dei deputati, poi l’incontro a Palazzo Chigi tra una delegazione a rappresentanza dei comitati promotori, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al termine dell’incontro Riccardo Magi, segretario di +Europa e Maurizio Landini, numero uno della CGIL si sono fermati a parlare con i cronisti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Elezioni 2025: i comuni al voto in Liguria e le ipotesi per la data - Si avvicina la primavera ma, di fatto, una data per le prossime elezioni amministrative ancora non c'è. In Liguria gli occhi sono puntati tutti su Genova anche perché in questo 2025 sono pochi e piccoli gli altri comuni che andranno al voto. Quali comuni andranno al voto in Liguria Oltre al... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Caos Becciu al Conclave 2025: 2 lettere di Papa Francesco lo escluderebbero/ Voto Cardinali: cosa succede ora - "Caso Becciu" preoccupa verso Conclave 2025: le lettere di Papa Francesco per l'esclusione del cardinale. Cosa può succedere: scenari Vaticano ... 🔗ilsussidiario.net

Becciu è un caso: le due lettere firmate «F» e la pre-elezione per decidere se potrà partecipare al Conclave - Angelo Becciu, il porporato condannato in primo grado per peculato e truffa, ha preso parte ai funerali del Papa: ma per decidere se potrà o meno votare al Conclave sono in corso consultazioni con esp ... 🔗msn.com

Sul caso Becciu al Conclave spuntano 2 lettere di Papa Francesco che lo escludono: potrà partecipare? Si vota - Non si sa ancora se il cardinale Angelo Becciu parteciperà o meno al Conclave, ci sono due lettere di Papa Francesco che lo escluderebbero ... 🔗virgilio.it