Papa Francesco il racconto di Cristina Scuccia | Ho partecipato a ' The Voice' grazie a lui

partecipato a 'The Voice' grazie a Papa Francesco”. Inizia così il racconto di Cristina Scuccia, l’ex religiosa diventata famosa undici anni fa per aver vinto l’edizione italiana del talent musicale: era il 2024 e conquistò tutto con la sua voce d’angelo e l’abito talare di quando era ancora Suor Cristina. Dopo il successo, inaspettato, è arrivata anche la crisi religiosa che l’ha spinta nel 2021 a lasciare le ‘sorelle orsoline’ e abbandonare per sempre i voti cattolici. SINGING NUN SISTER Cristina GREETS POPE FRANCIS AND PRESENTS HIM WITH HER 12-TRACK ALBUM AT THE END OF THE GENERAL AUDIENCE ON SAINT PETER'S SQUARE AT THE VATICAN ON DECEMBER 10, 2014. THE 26-YEAR-OLD NUN Cristina Scuccia FROM THE URSULINE ORDER ROSE TO INTERNATIONAL FAME BY WINNING ITALY'S 'THE Voice' SINGING CONTEST, LANDING HERSELF A RECORD CONTRACT WITH UNIVERSAL. Quotidiano.net - Papa Francesco, il racconto di Cristina Scuccia: “Ho partecipato a 'The Voice' grazie a lui” Leggi su Quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – "Hoa 'The”. Inizia così ildi, l’ex religiosa diventata famosa undici anni fa per aver vinto l’edizione italiana del talent musicale: era il 2024 e conquistò tutto con la sua voce d’angelo e l’abito talare di quando era ancora Suor. Dopo il successo, inaspettato, è arrivata anche la crisi religiosa che l’ha spinta nel 2021 a lasciare le ‘sorelle orsoline’ e abbandonare per sempre i voti cattolici. SINGING NUN SISTERGREETS POPE FRANCIS AND PRESENTS HIM WITH HER 12-TRACK ALBUM AT THE END OF THE GENERAL AUDIENCE ON SAINT PETER'S SQUARE AT THE VATICAN ON DECEMBER 10, 2014. THE 26-YEAR-OLD NUNFROM THE URSULINE ORDER ROSE TO INTERNATIONAL FAME BY WINNING ITALY'S 'THE' SINGING CONTEST, LANDING HERSELF A RECORD CONTRACT WITH UNIVERSAL.

