Marotta | A Inzaghi e ai ragazzi non c’è nulla da rimproverare Conterà molto l’aspetto mentale

Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro la Roma valido per la t34esima giornata di Serie A.Leggi anche: L’Inter ha giocato 15mila minuti più del Napoli (Gazzetta)Marotta: «Dobbiamo essere di mente molto liberi »Lo stato d’animo?«La squadra è consapevole di recitare un ruolo importante e affrontare una squadra impegnativa come la Roma. Conterà molto l’aspetto mentale».Come sta Thuram?«Sta recuperando lentamente. Sono molto ottimista, sono convinto che ce la possa fare per mercoledì».Una parola sulla scomparsa di Jair?«Ho avuto modo di vederlo e di apprezzarne le qualità. Era parte integrante di un’Inter campione, sotto la presidenza di Angelo Moratti. Nel maggio ’65 fece un gol importantissimo col Benfica. Ci ha lasciato, ormai la grande Inter è rappresentata da pochi campioni e spero posano durare a lungo. Ilnapolista.it - Marotta: «A Inzaghi e ai ragazzi non c’è nulla da rimproverare. Conterà molto l’aspetto mentale» Leggi su Ilnapolista.it Il presidente dell’Inter Beppeha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro la Roma valido per la t34esima giornata di Serie A.Leggi anche: L’Inter ha giocato 15mila minuti più del Napoli (Gazzetta): «Dobbiamo essere di menteliberi »Lo stato d’animo?«La squadra è consapevole di recitare un ruolo importante e affrontare una squadra impegnativa come la Roma.».Come sta Thuram?«Sta recuperando lentamente. Sonoottimista, sono convinto che ce la possa fare per mercoledì».Una parola sulla scomparsa di Jair?«Ho avuto modo di vederlo e di apprezzarne le qualità. Era parte integrante di un’Inter campione, sotto la presidenza di Angelo Moratti. Nel maggio ’65 fece un gol importantissimo col Benfica. Ci ha lasciato, ormai la grande Inter è rappresentata da pochi campioni e spero posano durare a lungo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tronchetti Provera: «La coppia Marotta-Inzaghi farà il bene dell’Inter! Siamo in buonissime mani» - di RedazioneTronchetti Provera: «La coppia Marotta-Inzaghi farà il bene dell’Inter! Siamo in buonissime mani» Le parole dle noto tifoso Il vice-presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, ha parlato cosi dell‘Inter: SU INZAGHI- «Il bel calcio è parte del modo di essere di Inzaghi. Ha sempre cercato la qualità del gioco. 🔗internews24.com

Marotta conferma il rinnovo di Inzaghi: “Giusto prolungare” - Il presidente dell’Inter conferma la volontà di prolungare il contratto dell’allenatore nerazzurro e parla anche del triplete Inter–Inzaghi, ancora insieme. Come raccontato da Calciomercato.it, la società nerazzurra pensa al rinnovo del tecnico piacentino ed ora arriva anche la conferma del presidente Marotta. Marotta conferma il rinnovo di Inzaghi: “Giusto prolungare” (LaPresse) – Calciomercato.it)Il numero uno del club lombardo ha parlato a ‘Sky’ e tra i tanti argomenti trattati c’è anche quello relativo al contratto di Inzaghi: “Il rinnovo lo abbiamo fatto sempre a bocce ferme. 🔗calciomercato.it

Inzaghi a Inter TV: «Ripartiamo con un vantaggio minimo che dobbiamo sfruttare al ritorno, i ragazzi stanno dando tutto!» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto nel corso del postpartita di Bayern Monaco Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, Simone Inzaghi ha commentato il successo dei suoi ai microfoni di Inter TV. SULLA VITTORIA – «Adesso più che guardare al risultato dobbiamo guardare avanti, ripartiamo con un vantaggio minimo ma che dobbiamo sfruttare al ritorno. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

DAZN - Inter, Marotta: Solo complimenti a Inzaghi e ai ragazzi per questa stagione difficilissima; Marotta: Vogliamo investire sui giovani, ma non disdegniamo gli 'esperti'. Su Luis Henrique dico...; Inter, per Marotta Inzaghi non ha alibi nonostante l’emergenza. Poi la rivelazione sul Meazza; Inter, Marotta: Triplete? No, ambizioni da sportivo. Inzaghi? Tutti i presupposti…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

DAZN - Inter, Marotta: "Solo complimenti a Inzaghi e ai ragazzi per questa stagione difficilissima" - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma: "La squadra è consapevole di recitare un ruolo importante e affrontare una squadra impegnativa ... 🔗napolimagazine.com

Inter, Marotta: "Niente da rimproverare ai ragazzi, aspetto mentale importante" - Le dichiarazioni del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta a pochi minuti ... di oggi contro la Roma (FC Inter News) Non a caso, mentre approfondiva dopo cena i segreti della squadra di Ranieri, lo ... 🔗informazione.it

Infortunio Thuram, c’è l’annuncio in diretta: l’ha detto Marotta - L’Inter scende in campo a San Siro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: l’avversaria è la Roma che non perde da metà dicembre. 🔗spaziointer.it