Inter-Roma Streaming Gratis | dove guardare il big match di Serie A

Roma è pronta a tornare in campo. I giallorossi saranno grandi protagonisti in questa 34ª giornata di Serie A, nel big match di San Siro contro l'Inter alle ore 15:00. La squadra di Ranieri necessita di una vittoria per tenere in vita le speranze Champions, mentre i nerazzurri sono in piena lotta per lo Scudetto.L'andamento di Inter e RomaReduce dalla pesante sconfitta per 3-0 nella semifinale di Coppa Italia per mano del Milan, l'Inter è chiamata a reagire in campionato. La Beneamata è consapevole di essere incappata in due passi falsi ma, al tempo stesso, l'annata presenta ancora diverse uscite cruciali, con due titoli che sono ancora alla portata. Simone Inzaghi farà i conti con alcune assenze, tra cui quella di Thuram, oltre agli squalificati Bastoni e Mkhitaryan.Archiviato il successo per 1-0 il Verona, invece, la Roma sogna il colpo da 90 in casa dei Campioni d'Italia, per mandare un chiaro segnale alla concorrenza per un posto in Europa.

